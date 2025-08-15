EE.UU. dejó un mensaje claro y es que quiere abrir espacios y trabajar con Colombia: Lacouture

En medio del Congreso de la Andi, la exministra de Comercio y actual presidenta de Amcham, María Claudia Lacouture, conversó con Caracol Radio y explicó que la visita de representantes de EE.UU. demuestra la importancia de relaciones entre ambos países. Esta sería una señal de la relevancia de Colombia para el país norteamericano de abrir espacios y trabajar