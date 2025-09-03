EE. UU. reanuda acuerdo con empresa de espionaje israelí para controles migratorios

Estados Unidos reanudó un acuerdo contractual con la empresa israelí Paragon Solutions, que cuenta con las tecnológicas de espionaje más poderosas del mundo, para el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) después de que la administración de Joe Biden lo pausara.

En septiembre de 2024, bajo la presidencia de Biden, EE. UU. firmó un contrato con esta empresa para adquirir un software de espionaje y otras licencias a cambio de dos millones de dólares. Sin embargo, algunos días después, la administración paralizó el contrato porque detectaron que violaba una ley federal aprobada en 2023, que prohibía al Gobierno el uso de un software espía comercial que presentara riesgos para la seguridad nacional.

Además, Washington detectó conductas inapropiadas por parte de esta empresa en otros países que iban en contra de la protección de la seguridad, los derechos humanos y las minorías.

No obstante, el pasado 3 de agosto, bajo el mando de Donald Trump fue reactivado este acuerdo. La nueva licitación publicada en el sistema de contratos federales señala que “este contrato es para una solución propietaria completamente configurada, que incluye licencia, hardware, garantía, mantenimiento y capacitación. Esta modificación es para levantar la orden de suspensión de trabajo”.

Siga leyendo: Funcionarios de EE.UU. aseguran que compra de Pegasus fue con recursos lícitos

Las poderosas tecnologías de espionaje similares a Pegasus de la empresa israelí contratada por EE. UU.

La empresa de espionaje contratada por EE. UU. cuenta con una poderosa herramienta similar al polémico Pegasus, un software espía, también israelí, que se utilizó para hackear cuentas de WhatsApp y de iPhone, lo cual afectó a personalidades importantes, entre ellos, políticos de alto nivel.

La herramienta de Paragon Solutions lleva el nombre de Graphite, y según recogen varios medios, ya se han detectado ataques con esta herramienta a periodistas europeos y activistas. Por ejemplo, según The Washington Post, habría alcanzado a defensores de migrantes y personas cercanas al Papa Francisco.

Este es un nuevo paso en la ofensiva contra los inmigrantes por parte de la administración de Donald Trump, que además de realizar redadas masivas, está deportando a personas a otros países o las está encarcelando antes de celebrar un juicio.