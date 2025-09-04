Gerardo Bedoya en 6AM: “Si ganamos hay que celebrar, no vamos al Mundial todos los días”

La Selección Colombia enfrentará a Bolivia en la tarde de este jueves 4 de septiembre. El partico comenzará a las 6:30 de la tarde en el estadio Metropolitano de Barranquilla. En este partido, el equipo nacional podría definir su clasificación al Mundial 2026.

Para hablar del encuentro, 6AM de Caracol Radio con Gustavo Gómez, habló con Gerardo Bedoya, ex futbolista y actualmente técnico que dejó sus conceptos y predicciones de lo que puede pasar en el compromiso.

Colombia está ubicada en la sexta posición de la Eliminatoria Sudamericana y con tres puntos le bastará para pasar de forma directa a Estados Unidos, México y Canadá 2026. Por esa razón, el encuentro es el más importante en el camino hacia la Copa del Mundo.

¿Qué dijo Gerardo Bedoya en 6AM de Caracol?

¿Cómo jugarle a Bolivia? “No siempre hay que ir a presionar alto y no regalar y jugar en el campo rival, no, por estrategia uno puede comprimirse y esperar al equipo rival y mas que el técnico de ellos ha analizado a la selección nuestra. Creo que nosotros en casa merecemos y tenemos que ganar. Muchos dicen que si hoy se gana no hay que festejar y yo digo que sí. Si se gana vamos al Mundial y a un Mundial no se va todos los dias y no nos han regalado nada”.

Lo mejor y lo peor de Colombia: “Lo mejor es que tiene jugadores tremendos, una de las mejores generaciones que hemos tenido en todos los tiempos, la calidad de sus jugadores. Lo peor es que en los últimos partidos hemos bajado, no hemos tenido los resultados que queremos, han dudado, el mismo técnico no se explica que es lo que está pasando. Hay que tratar de darle vuelta y que los resultados vengan porque Colombia le puede competir a cualquier selección del mundo”.

Asegurar ante Bolivia: “Yo siempre digo que el partido que uno tiene en frente es el mas importante de nuestras vidas. Se lo digo a mis jugadores. No hay que mirar el próximo partido conta Venezuela sino el inmediato. Es una gran final y las finales hay que jugarlas y ganarlas”

Nómina inicialista: “No sé si sorpresa pero los mismos jugadores se dan cuenta. Ahora, tal vez vaya alguno que nadie tiene en mente, pero en estadísticas casi todos coincidimos con la misma nómina. La que nos puso a soñar en Copa América, que habia competido enormemente, que le había ganado a España, a muchos. De un momento a otro cometimos errores y se vino abajo, pero uno espera que Colombia recupere la memoria y que el resultado sea el mejor”.

¿Dayro está para jugar? “Bueno, como se presente el compromiso. Dayro sabe hacer goles sin duda y seguro entra y puede tener su oportunidad y seguro convertir porque no podemos negar lo que representa. Es un jugador que sabe hacer goles, vivo, no se deja referenciar de defensas rivales, no está pegado a los centrales y por eso es que hace goles. Hace buenos movimientos”.

Futuro de Gerardo Bedoya: “Este periodo ya no puedo dirigir porque estuve con el Unión Magdalena. Ahora estoy descansando, mirando fútbol y esperando una oportunidad en el Vbar (risas)”.