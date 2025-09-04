Funk Tribu recibe reconocimiento del Concejo de Bogotá antes de su doble show en la capital

Bogotá D. C.

Eduardo Montañez Sánchez, conocido como Funk Tribu, recibió un reconocimiento por parte del Concejo de Bogotá, horas antes de su doble presentación en el Coliseo MedPlus de Cota, Cundinamarca, este viernes 5 y sábado 6 de septiembre. Ambos shows se encuentran agotados.

Se le reconoce como un embajador de Bogotá en la música electrónica a nivel mundial. Esto, pues se ha presentado en distintos festivales en Europa y América Latina, como Tomorrowland, Awakening o Monegros. Además, reside actualmente en Berlín, Alemania, donde continúa con su carrera artística.

La distinción fue encabezada por el concejal del Partido Verde, Julián Triana, quien le entregó la “Nota de Estilo” al artista durante la tarde de este miércoles, 5 de septiembre. El cabildante señaló que era “un orgullo” entregarle dicha condecoración a nombre del Concejo.

Durante el homenaje, el artista agradeció a su familia y amigos por el apoyo a lo largo de su carrera, que definió como un “trabajo colectivo”. Además, indicó que “me hace feliz representar a mi ciudad, a mi país y, hasta el día en que me muera, lo haré de la mejor forma posible”.

¿Quién es Funk Tribu?

Funk Tribu es un productor y DJ bogotano de música electrónica de 22 años, pionero en el estilo nu-trance, quien imprime elementos sonoros del género provenientes de los años 90 y el 2000, lo que le da un toque nostálgico a su música.

En marzo, se presentó en el Festival Estéreo Picnic en Bogotá. Algunas semanas después, se anunció que daría una presentación en solitario en el Coliseo MedPlus. Debido al éxito en ventas, dado que en pocas horas se agotaron todas las entradas, se agendó una segunda fecha, que tendrá lugar este fin de semana.

Presentará su concepto “TRIBE”, en un par de conciertos que prometen ser los shows más ambiciosos de su carrera hasta el momento, con una producción que busca replicar los “raves” que se desarrollan en los clubes europeos.

Line up de TRIBE, los conciertos de Funk Tribu en Bogotá

Funk Tribu estará acompañado por seis artistas más, cuya participación ya fue confirmada para las presentaciones de los próximos días: