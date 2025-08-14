“Es la proximidad que más he tenido con la muerte”: representante Julio César Triana tras atentado

Y en medio de la despedida a Miguel Uribe Turbay, iban fraguando otro atentado contra un político que ha denunciado el recrudecimiento de la violencia y a los grupos armados que quieren sabotear el proceso electoral del 2026.

Se trata del representante Julio César Triana, quien denunció haber sido víctima de varios disparos en su vehículo, mientras se movilizaba por el municipio de La Plata, en el Huila.

En 6AM aseguró que el miedo y la zozobra lo invadió cuando escuchó los disparos de fusil que impactaron en su vehículo, y reiteró en que no recibió apoyo de la Fuerza Pública a pesar de que solicitó que se iba a trasladar por una vía completamente sola.

“La imagen que no puedo olvidar, es la de los tipos parados en la mitad de la carretera disparándole al vehículo y los carros transitando como si nada al otro lado. Pareciera que estaban dispuestos a todo”, señaló.

Escuche la entrevista de 6AM