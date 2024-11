Alemania celebra 35 años de la caída del muro de Berlín

Este hito histórico pasó el 9 de noviembre de 1989 y hoy sábado, las celebraciones bajo el lema de “preservar la libertad”, surge en un momento en el que los conflictos en Medio Oriente permanecen, como la guerra en Gaza, los bombardeos en Líbano y la guerra entre Rusia y Ucrania.

Para el gobierno alemán, esta fecha es una invitación al mundo de no quedarse sentados, al igual que para la ministra de cultura Claudia Roth, es uno de “los momentos más felices de la historia”.

Las celebraciones estarán marcadas por la exposición de réplicas de carteles de manifestaciones de 1989 a lo largo de los 4 km del muro, desde el edificio Axel Springer hasta la antigua terminal del ferrocarril Hamburger Bahnhof, la instalación también pasará por la Puerta deBrandeburgo y Checkpoint Charlie, principal paso fronterizo este-oeste para extranjeros.

Beso entre al Leonid Brezhnev y su homólogo de Alemania Oriental Erich Honecker. (Foto: Getty) / JOHN MACDOUGALL Ampliar

La programación incluye exposiciones, talleres y visitas guiadas por puntos emblemáticos de la ciudad, entre las que se encuentra la East Side Gallery, la galería de murales al aire libre más larga del mundo, donde artistas internacionales expondrán sus perspectivas sobre la libertad.

Influencia artística

Antes de la caída del muro, agrupaciones como Pink Floyd, Scorpions y bandas Grunge, como la norteamericana Pixies, habían manifestado en sus canciones sus posiciones sobre el muro y la libertad.

La banda británica Pink Floyd en 1979 lanzó su álbum The wall, que con canciones como The Trial, pedía derribar el muro o con Another brick on the wall, que pretendía ser un acto de protesta en contra de la guerra y el fascismo.

Otro de los considerados himnos que promovió la caída del muro, es Wind of change de la banda alemana Scorpions, quienes en 1990 pedían unificar Alemania como hermanos. Así, pues surge el título de la canción: vientos de cambio.

Artistas como Lou Reed también expresó en sus canciones sus protestas frente al muro, como lo es el caso de su canción Berlín, publicada en 1973 en la que cuenta la historia de amor de una pareja en la alemania dividida.

Hoy 35 años después de la caída del muro, el lema de libertad, se muestra en defensa de la libertad y en favor de la paz alrededor del mundo.