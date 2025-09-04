Fiscalía investiga extraña muerte del exdiplomático Nicolás Ávila Venegas

JUDICIAL

Un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá indaga por la extraña muerte de Nicolás Ávila Venegas, un exdiplomático cuyo cuerpo por fue hallado en el norte de la capital.

Fuentes indicaron a Caracol Radio que la Fiscalía está a la espera de los resultados de Medicina Legal sobre las causas de muerte, por ahora, el caso está en etapa de indagación y ya se emitieron las primeras órdenes a policía judicial.

Nicolás Ávila fue asesor de despacho del exministro Alejandro Gaviria y en el gobierno de Iván Duque ocupó un cargo diplomático en Ginebra, Suiza.

En su cuenta de la red social de “X”, el exministro Alejandro Gaviria “reposteó” un trino que incluye un mensaje firmado por Pastor Alape.

“Adiós al amigo que me dio la paz. Con profundo sentimiento he recibido la partida a la eternidad de Nicolás Ávila, el amigo que me dio la paz. Nos conocimos en los quehaceres para hacer realidad el acuerdo final de paz y ahí también nos mostró su compromiso humanista, su corazón abierto y su sonrisa de esperanza nos abrió la confianza desde lo profundo de nuestro corazón”.