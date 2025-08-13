Resultados en utilidades de Ecopetrol no son buenos, son preocupantes: Exministro Restrepo

José Manuel Restrepo alerto sobre la gravedad de la inequidad en América Latina y su vínculo con la corrupción. | Foto: W Radio

El pasado 12 de agosto Ecopetrol entregó los resultados del cierre del segundo trimestre de 2025. De esta forma, en los primeros seis meses del año las cifras cerraron a la baja en un 33.2%. Así las cosas, las ganancias de la compañía colombiana alcanzaron apenas $1,81 billones en el segundo trimestre del año con una disminución del 46.4%, cifra que demuestra un preocupante panorama para la petrolera, pues en el mismo periodo del año pasado la cifra fue de $3,37 billones.

Ante este panorama, en Caracol Radio estuvo el exministro José Manuel Restrepo, quien señaló que estos resultados están directamente relacionados con la administración de la petrolera, pues denuncia que se ha estado haciendo desde la política, por lo que sugiere que debe modificarse a una gerencial, como cualquier compañía.