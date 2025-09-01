Presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, aclara la polémica acerca de la regasificación en el Caribe

Desde Ecopetrol, explican que la empresa no ha solicitado, o sugerido a Hocol, empresa dedicada a la exploración y producción de hidrocarburos, y compañía afiliada a Ecopetrol, adelantar procesos relacionados con proyectos de regasificación. De hecho, actualmente están realizando estudios de mercado para conocer la disponibilidad, características técnicas y viabilidad de plantas flotantes de regasificación.

Añaden que aún no han definido la ubicación, el tamaño, la tecnología ni el mecanismo por el cual se otorgará a la posible empresa el servicio de regasificación en el Caribe. Además, expresan que la responsabilidad de cualquier proyecto de importación de gas natural en el grupo recae exclusivamente en Ecopetrol S.A, empresa la cual lidera la evaluación de la localización y que está considerando La Guajira y Coveñas.

Para garantizar la transparencia de todo este proceso, Ecopetrol solicitó el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación y de la Contraloría General de la República.

Sobre el proyecto

Ecopetrol trabaja actualmente en proyectos de exploración de gas en el mar, ya que es allí en donde se espera que haya nuevas reservas de gas, esto es importante para no depender de las importaciones, y garantizar seguridad energética en el país. Mientras dichos recursos se exploran, la compañía trabaja en soluciones de importación que garanticen la seguridad energética nacional.

En la búsqueda de menos gas que use electricidad, se inaugurará el parque solar La Iguana, que empezará a funcionar en el segundo semestre del 2025. Este parque está diseñado para generar electricidad en varias plantas térmicas, usando solo paneles solares. Hoy, en Colombia, se usa gas natural para generar electricidad en varias plantas térmicas, y si esa electricidad se produce con energía solar, este producto quedaría libre para otros usos, como hogares, industria o transporte.