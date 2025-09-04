Crece la angustia por Sharon Arias, adolecente de 15 años desaparecida en Barrios Unidos, Bogotá

Colombia

La incertidumbre crece entre los allegados de Sharon Arias Torres, una adolescente de 15 años reportada como desaparecida en Bogotá desde el pasado lunes. La joven fue vista por última vez en el barrio San Fernando, localidad de Barrios Unidos, después de regresar sola al apartamento donde vivía con su madre, su hermano y la pareja de ella.

Según relató su abuela materna, Luz Amelia Ávila, Sharon salió del colegio en la mañana para asistir a una cita médica. Luego almorzó en un restaurante cercano junto a su hermano menor, su padrastro y el suegro de este. “Yo la acompañé hasta el restaurante, luego me vine para mi casa. Ella almorzó, pidió las llaves del apartamento y se fue sola”, contó Ávila.

Lo que se sabe de sus últimos movimientos

De acuerdo con la familia, la menor llegó al apartamento, se cambió de ropa y tomó su maleta del colegio de color azul oscuro, además de entre 600 y 700 mil pesos pertenecientes a su madre. Las llaves del inmueble quedaron tiradas en el pasillo del edificio.

“Una cámara la capta entrando al conjunto hablando por celular, pero no se ve cuándo salió. Esa es la única entrada y salida que tiene el edificio”, explicó la abuela. La única persona que habría tenido acceso al video fue la actual pareja de la madre de Sharon.

Sospechas en redes sociales

Los familiares también advirtieron que la adolescente mantenía contacto por TikTok con un usuario desconocido cuyo perfil no mostraba el rostro. “Mi hija, la mamá, alcanzó a ver esas conversaciones. Eran mensajes morbosos, pero en ninguno decía que se iba a ir. Eso se pudo ver en algunos mensajes que dejó, porque lo demás lo borraban”, relató Ávila.

Reporte oficial de la desaparición

El caso ya fue reportado ante la SIJIN Bogotá. En la constancia de desaparición, la madre de la menor, Cindy Liccette Torres Ricaurte, informó que Sharon padece depresión y un trastorno opositor desafiante. Según la descripción oficial, la joven es de contextura delgada, mide 1.60 metros, tiene cabello castaño a los hombros, ojos verdes, cejas pobladas y cicatrices visibles en la frente y en un ojo.

El documento de la Fiscalía advierte a la familia y a la ciudadanía que únicamente la Unidad Investigativa de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la SIJIN es la encargada de recolectar información para evitar posibles casos de extorsión.

Llamado a la ciudadanía

La familia pide a quienes tengan información sobre el paradero de Sharon Arias Torres comunicarse con la línea de emergencia 123, al número 305 768 4645, o acudir a las autoridades competentes.