“Se fue y regresó por voluntad propia”: alcalde de Cartagena se refiere a aparición de universitaria

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, se pronunció sobre la aparición de la universitaria barranquillera Ana Gabriela Posso Jiménez, de 18 años, luego de dos meses de incertidumbre y desespero, tiempo en el que no se supo de su ubicación.

Gracias al rastreo de llamadas de su teléfono celular, la Sijín en coordinación con el CTI de la Fiscalía lograron tener información sobre su posible ubicación. Los investigadores lograron establecer que Ana Gabriela habría estado en dos poblaciones diferentes del país y en el extranjero.

Según el alcalde Dumek Turbay, la joven universitaria oriunda de Barranquilla se fue durante varios meses y regresó por voluntad propia.

“Así como se fue con su propia decisión, así volvió la ciudad. La gran mayoría de los casos son personas que toman la decisión de no (estar en sus casas, de que tienen inconvenientes familiares, que no queremos que pasen, de que hay dificultades por cualquier tipo, de que se van a buscar futuro en otro lado. Entonces, ese es un claro ejemplo de que no todo lo que lo que se dice termina siendo realidad. En este caso, me alegra mucho que ella haya vuelto, ojalá pueda retomar su vida sin ningún tipo de inconveniente, pero ella se fue por voluntad propia y volvió por voluntad propia”, expresó.

El mandatario descartó la participación de organizaciones criminales o mafias dedicadas a la trata de personas en este caso.

“No hubo generación criminal, ahí no hubo mafias, ahí no hubo trata de personas, no hubo nada. Fue su decisión y por eso es una invitación a que ese tipo de información se pueda manejar como lo que es”, concluyó Dumek Turbay.