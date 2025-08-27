Mototaxista venezolano completa casi dos meses desaparecido en Cartagena: no hay pistas

Cartagena

El pasado 1 de julio fue visto por última vez en Cartagena Yonaiker Daniel Mejía Mendoza, un joven de 27 años y de oficio mototaxista, que laboraba en inmediaciones del Hospital Universitario del Caribe.

Según Johana Mendoza, madre del transportador venezolano, el día del suceso Yonaiker salió a cumplir con su jornada laboral; desde entonces es incierto su paradero y en el barrio Olaya Herrera donde reside, lo esperan con los barrios abiertos.

“Salió a trabajar a las 6 de la mañana de mi residencia, me pidió la bendición, salió rumbo a su trabajo, como él acostumbraba a hacerlo. Su parada habitual era la salida del Hospital Universitario del Caribe. Coloqué el denuncio al tercer día de su desaparición en la Fiscalía, quienes después me llamaron, pero ellos no me dan respuesta de nada. Me entero de su desaparición porque su compañera sentimental me hace saber que él no llegó esa noche a dormir. Es cuando yo emprendo mi búsqueda como madre a buscar a mi hijo en los lugares que él habituaba e incluso empecé a indagar en hospitales, morgue y cárceles”, expresó Johana.

Sus allegados piden a la Fiscalía agilizar las investigaciones para dar con su paradero y aseguran que él no ha tenido ningún problema personal que pueda estar asociado con su desaparición.

“Que yo sepa no ha tenido problemas con nadie, pero usted sabe que los hijos no todo no se lo dicen a los padres. Él es un ser humano que no merece estar pasando por esto y que, o sea, independientemente de lo que haya pasado ese día, hay que hacer todo lo posible porque es una vida la que está en juego. He escuchado comentarios de que me quieren ir a partir la casa, tomar represalias contra mí porque mi hijo no ha aparecido con la moto que le prestaron”, puntualizó Johana Mendoza.