Copa Colombia 2025: resultados América vs Bucaramanga, Quindío vs Nacional y Medellín vs Fortaleza

Continúan los partidos de vuelta en los octavos de final de la Copa Colombia 2025. Este miércoles 3 de septiembre, se llevaron a cabo los duelos América vs Bucaramanga, Quindío vs Nacional y Medellín vs Fortaleza, de los cuales salieron tres nuevos clasificados a la siguiente ronda.

América vs. Bucaramanga

La jornada inició en el Pascual Guerrero, escenario al que llegó Bucaramanga con ventaja por la mínima diferencia. Ahora bien, el América, dirigido de manera interina por Alex Escobar, logró remontar en apenas un tiempo.

En apenas 11 minutos, José García anotó en propia puerta e igualó la serie. Más adelante, sobre los 44′, Andrés Mosquera, que generó el autogol del primero, selló la remontada con un certero remate.

Adicionalmente, en los últimos minutos del partido, Fabián Sambueza vio la cartulina roja en el cuadro auriverde, mientras que Josen Escobar la vio en el escarlata.

Medellín vs. Fortaleza

La jornada continuó en territorio antioqueño con la serie entre Independiente Medellín y Fortaleza, la cual se encontraba igualada a cero. El DIM pasó del nerviosismo total a la efusividad completa en el cierre del partido.

Francisco Fydriszewski se encargó de encaminar la victoria paisa con una soberbia anotación al minuto 33, pero Santiago Cuero puso la paridad en el global para los capitalinos. Y cuando parecía que la definición se iba a la tanda de penales, Léider Berrío llegó para darle la clasificación al Poderoso.

Quindío vs. Nacional

Finalmente, el día concluyó con el duelo prácticamente sentenciado del Deportes Quindío y Atlético Nacional. Luego del 3-0 en la ida en favor del verde, el técnico Javier Gandolfi se dio el lujo de rotar la nómina, aunque tuvo un gran susto.

El dueño de casa logró poner en aprietos a Nacional, por cuenta del doblete de Brandon Caicedo (12′, 73′). Incluso, Marlos Moreno se fue expulsado al minuto 76 y parecía que se le venía la noche a Nacional, pero ahí sacó la casta. Andrés Sarmiento se vistió de héroe y con un doblete decretó el 2-2 final, global 6-2.

