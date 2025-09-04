Leonel Álvarez exige VAR en partidos de Copa Colombia

Tenía la ventaja, enfrentó a un equipo debilitado por los resultados en un estadio vacío, pero no lo logró. El Atlético Bucaramanga de Leonel Álvarez perdió 2-0 ante América de Cali en el Pascual Guerrero y quedó afuera de la Copa Colombia.

Fue un visitante desconocido, que permitió que su rival fuera superior, le marcara en dos ocasiones y le diera la vuelta al resultado. Con técnico nuevo, el equipo local pudo respirar y conseguir, por fin un buen resultado.

Y lo hizo a expensas del equipo de Leonel que, además, sufrió la expulsión de Fabián Sambueza, punto de quiebre en el partido y que hizo que los visitantes no pudieran llegar al empate global.

El entrenador se quejó por la ausencia del VAR en estas instancias de la Copa y denunció que hubo varios infiltrados en la tribuna que condicionaron el trabajo del árbitro en el estadio de Cali.

¿Qué dijo Leonel Álvarez tras la eliminación de Copa?

Análisis del partido: “La realidad es que tuvimos un primer tiempo malo malo. No estuvimos conectados y América aprovechó ese primer tiempo y ayudado por autogol, un autogol buscado porque generó fútbol, estuvo más conectado y nosotros muy desconocidos. En el minuto 24 hicimos una secuencia larga de pases solamente. No pudimos levantar y en el segundo tiempo sí competimos como teníamos que competir y tuvimos claras como para descontar.

Desde luego hay un responsable que soy yo, pero hablamos y dijimos que este no es nuestro equipo. Tuvimos que salir a jugar de otra manera y no hay disculpas, nos ganaron y ahora a dedicarnos al torneo local y esperar el sábado una gran reacción ante Alianza. El fútbol es cambiante. Veníamos en un estado emocional muy alto, pero hoy no estuvimos finos, no generamos y América aprovechó”.

Expulsión de Sambueza: VAR tiene que haber, porque son momentos complejos de partidos como que América se juega una final y acá gritaron más los colados, y era un partido a puerta cerrada, pero los que pitaron las faltas eran los que estaban en la tribuna. Si hay algún infiltrado no es para que decida las faltas ni decida qué pitar. No le quiero echar la culpa a nadie y lo que viene ahora es levantar cabeza".

Ajustes del equipo: “Acá es continuar, ningún proyecto es fácil. Sabemos para donde vamos y el sábado tenemos un partido a las 2 de la tarde. A eso súmele que tenemos que recuperar a los jugadores. Sabemos para donde vamos y ya mentalizarnos. El sábado es muy importante, es un partido de seis puntos y esperamos no volver a tener estos primeros tiempos, pero hay que reconocer que América hizo todo y a eso súmele que no estuvimos finitos. Esto es fútbol, levantar la cabeza, ellos han entregado todo a pesar de las equivocaciones en el primer tiempo”.

Cambios en el módulo: “Hoy no se encontró todo el equipo en el primer tiempo. Nos tocó cambiar y mejoramos mucho. Dimos una gran ventaja de no competir un primer tiempo y con América eso es complejo. Asumo la responsabilidad y ahora madrugar a trabajar y a recuperarlos a ellos”

Las sustituciones: “Hicimos un cambio refrescando un poco porque América no tenía la agresividad para recuperar, nosotros la regalábamos. Igual ellos tienen muchas condiciones y aprovecharon. A esto le sumas que en esos dos goles hay un autogol y creo que los que entraron lo hicieron bien. Aunque nos faltó más generación de fútbol. No sé que hubiera pasado con un 2-1, intentamos reaccionar, pero no pudimos convertir porque el descuento lo tuvimos ahí en dos mano a mano, uno de Pons y otro de Mosquera. Da tristeza porque había que mantener la ventaja o aumentarla”.