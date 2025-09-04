Asamblea de Boyacá y Concejo de Tunja abren convocatoria para elección de nuevo Contralor

Tunja

A finales de este año terminan los periodos del Contralor General de Boyacá, Juan Pablo Camargo Gómez y de Tunja, Fausto Andrés Castelblanco Torres, por lo que la Asamblea departamental y el Concejo municipal ya abrieron las convocatorias.

Así será en la Asamblea

La Asamblea anunció la apertura de la convocatoria pública para la elección del nuevo Contralor para el periodo 2026 – 2029 y que estará a cargo de la Universidad Pedagógica de Colombia.

Las personas interesadas deberán inscribirse del 8 al 12 de septiembre por correo electrónico a inscripciones.cenes@uptc.edu.co con copia obligatoria a juridica.adb2025@gmail.com.

La prueba escrita de conocimientos está programada para el 27 de septiembre en el Colegio de Boyacá, la publicación de resultados será el 10 de octubre y la conformación de la terna el 21 de ese mismo mes.

Así será en el Concejo de Tunja

Mediante la Resolución No. 010 del 3 de septiembre de 2025, el Concejo Municipal de Tunja abrió y reglamentó la convocatoria para la elección del Contralor Municipal de Tunja.

La Mesa Directiva del Concejo Municipal de Tunja autorizó realizar proceso de contratación directa con Unidades Tecnológicas de Santander, con el fin de adelantar la Convocatoria Pública para la conformación de la terna para la elección del Contralor Municipal de Tunja para el periodo constitucional 2026- 2029 y del Secretario General del Concejo Municipal de Tunja para la vigencia 2026.

Los interesados deben inscribirse del 14 al 18 de septiembre en el link de formulario dispuesto en la página web del concejo: https://www.concejo-tunjaboyaca.gov.co/.

La publicación se hará el 23 de septiembre, las reclamaciones se recibirán hasta el 24, la lista de admitidos y no admitidos el 30 de septiembre, la citación a la prueba de conocimientos básicos académicos, y competencias comportamentales será el 6 de octubre, el 12 la aplicación de la prueba, la publicación de los resultados definitivos de la prueba escrita se hará el 10 de noviembre.

Del 20 al 26 de noviembre se publicará la terna y la elección la harán los concejales el 3 de diciembre de 2025.