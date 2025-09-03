VIDEO: Se cae a pedazos la alcaldía de Girón: como contingencia se trasladan a locales en arriendo

Bucaramanga

El alcalde de Girón expuso públicamente las condiciones en las que actualmente laboran los funcionarios de la administración municipal, al señalar que oficinas deterioradas, con humedad, techos en mal estado, sillas rotas y equipos obsoletos han sido por años el escenario de trabajo de empleados, contratistas y personal de servicios generales.

“¿Cómo atender bien a la comunidad cuando se trabaja entre goteras, humedad y equipos dañados? Esto no es un invento ni un capricho. Son los mismos empleados quienes llevan años pidiendo condiciones dignas”, enfatizó el mandatario.

El pronunciamiento surge en medio de críticas de algunos concejales frente a la decisión de arrendar nuevas instalaciones para el funcionamiento de las dependencias. Según explicó el alcalde, la medida busca garantizar espacios óptimos de manera inmediata y sin comprometer las finanzas del municipio.

“Que quede claro: esto no es un crédito. Es un arrendamiento que se pagará mes a mes, pero que permitirá que nuestros trabajadores cuenten con condiciones dignas de trabajo”, aclaró.

¿Cuáles son los daños que presenta la Alcaldía de Girón?

Campo Elías Ramírez, mencionó que las dependencias serán trasladadas a unos locales cercanos, respondiendo a un llamado del Ministerio del Trabajo, por requerimientos de los funcionarios.

“Hay unos requerimientos del Ministerio del Trabajo y unos requerimientos de un juzgado para mejorar las condiciones de los empleados de carrera. Además, para nosotros poder atender más de 186 mil personas”, señaló.

Fallas en infraestructura tecnológica

Desde la dirección de las TIC, denuncian que el ecosistema digital es “una plataforma totalmente obsoleta”.

“Tienen 12, 15 años de estar en uso. Los requerimientos de la entidad cada vez son mayores y eso hace prácticamente imposible que con esta plataforma se puedan atender. Lo crítico es la seguridad perimetral, servidores de alto rendimiento para capacidad de cómputo, porque cada vez que la infraestructura por su estado de excelencia colapsa, son horas o hasta días de servicios que no podemos prestar a la comunidad“, relataron.

También se refirieron al riesgo de la data, por estas fallas estructurales: “Es un activo que vale 40 mil millones de pesos o más. A parte del equipo, de este pequeño servidor, de lo que tenemos para poder administrar temas tecnológicos, también tenemos en este mismo sitio un riesgo de infraestructura por el techo que se está deteriorando”.

Por otra parte funcionarios de carrera manifiestan que también hay falencias en los equipos de computo: “Por lo menos yo trabajo todo el día y con ese equipo es duro, son tres horas para que el equipo me arranque, que pueda tener internet, porque es viejo“, comentó Claudia Juliana Rondón funcionaria de planta.

Daños en la infraestructura física

De acuerdo a lo que se aprecia en imágenes y videos son múltiples humedades, grietas, techos desprendidos, goteras y hasta malos olores. Así lo expresan los trabajadores.

“El sitio es húmedo, tal vez por las paredes antiguas. En ocasiones se filtra un olor a cañería, un olor feo. Los aires acondicionados no funcionan bien . Realmente las condiciones no son las óptimas, sin embargo, hemos tratado de hacer las cosas de la mejor manera posible”, Luis Alirio Cañas, jefe de control interno.

. Realmente las condiciones no son las óptimas, sin embargo, hemos tratado de hacer las cosas de la mejor manera posible”, Luis Alirio Cañas, jefe de control interno. “ Cada vez que llueve esta zona se inunda, la zona de los baños se inunda y se vuelve inutilizable . Resulta que por las lluvias, como no tenemos una estructura final o en buenas condiciones, hizo que se cayera el drywall”, relató Camilo guerra, secretario de Ordenamiento Territorial.

. Resulta que por las lluvias, como no tenemos una estructura final o en buenas condiciones, hizo que se cayera el drywall”, relató Camilo guerra, secretario de Ordenamiento Territorial. “En este sitio nosotros estamos en unas condiciones muy regulares teniendo en cuenta que cuando hay lluvias la casa total tiene goteras. A veces nos toca proteger la información y los documentos con plásticos o a veces hasta colocarle sombrillas para poder continuar con las labores ”, dijo Olga Lucía Hernández, funcionaria en la Secretaría de Ordenamiento Territorial en nomenclaturas.

”, dijo Olga Lucía Hernández, funcionaria en la Secretaría de Ordenamiento Territorial en nomenclaturas. “La puerta de los baños está en pésimas condiciones, están muy deterioradas por el sol y el agua. En la entrada de la secretaría de salud se derrumbó el techo con palos y todo, casi ocasionó un accidente. También hay goteras en los techos. Tenemos riesgo para nosotros y para la atención al usuario también”, narró Diana Martínez, encargada de servicios generales.

Ver aquí las afectaciones y las fallas estructurales de la Alcaldía de Girón:

Concejales aprobaron el arrendamiento de oficinas mientras se realizan las mejoras a la alcaldía municipal

Desde la administración municipal insisten en que la decisión es urgente y necesaria, no solo para mejorar el bienestar de los empleados, sino también para garantizar una mejor atención a la comunidad gironesa.

“Esto es urgente y queremos que con esta decisión, que hemos tomado con la amabilidad de 14 concejales que aprobaron este proyecto, se le mejoren las condiciones y la calidad laboral a los empleados de nuestra administración”, concluyó Campo Elías Ramírez, alcalde de Girón.