VIDEO | Fuerte tormenta causó graves daños en reconocido restaurante ubicado en Lebrija, Santander

Una tormenta acompañada de fuertes vientos y granizo ocasionó serias afectaciones en el restaurante Ecoparque Palo Negro, ubicado en la vía Lebrija a Girón. Ana Sofía Ramírez, gerente del lugar, aseguró que el fenómeno natural fue “sin precedentes” y aunque no pasó de daños materiales si causó pánico entre las personas presentes en el lugar.

De acuerdo con Ramírez, las terrazas, mesas campestres, sombrillas, letreros metálicos y parte del mobiliario del parque fueron arrasados por la tormenta. También se reportó una creciente de la quebrada que está cerca al Ecoparque y daños en maquinaria y equipos, aunque la infraestructura principal resistió sin afectaciones mayores.

La administradora relató que el granizo y los fuertes vientos se prolongaron por pocos minutos, pero fueron suficientes para dejar cuantiosas pérdidas materiales. A pesar de ello, la zona de la granja, en donde permanecían tres cuidadores con los animales, no sufrió daños y todos los ejemplares resultaron ilesos.

“La granja con animalitos como pollos, vacas, gallinitos, todos los animales que componen una granja de los niños van, los alimentan, interactúan con ellos, pero gracias a Dios, como te mencionaba, esta zona no hubo daños, estaba el personal ahí cuando pasó la tormenta, que aunque fue un lapso corto, fue bastante destructiva, pero fue algo corto que se pudo mediar y los animalitos están gracias a Dios todos perfectos”, comentó.

El Ecoparque Palo Negro anunció que, tras la jornada de limpieza y reorganización, esperan reabrir sus puertas al público en las próximas horas. “Mañana estaremos abiertos, con el favor de Dios, y todo quedará más lindo y renovado”, puntualizó la gerente.

