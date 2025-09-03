Venta de armas traumáticas sin control: Policía incautó 86 en un sector comercial de Bogotá

Bogotá

Indicaron desde la Policía Metropolitana de Bogotá que se logró la aprehensión de 86 armas traumáticas, de fogueo, armas ‘airsoft’, 2.026 unidades de munición y 2 bombas de aire, avaluadas en más de 154 millones de pesos, las cuales estaban siendo comercializadas de manera ilegal a la ciudadanía.

Los operativos para dar con las armas los encabezó la División de Control Operativo Bogotá de la Policía en donde se pudo establecer que las armas no cumplían con la normatividad vigente en materia de importación y comercialización y así se estaban listas para ser vendidas a cualquier persona sin ningún tipo de verificación. Muchas de estas armas terminan en la mayoría de los casos en manos de personas que las utilizan para cometer delitos.

¿Cuál es la regulación para las armas utilizadas en el airsoft?





En el país, el Airsoft no está clasificado como deporte oficial ni existe una ley específica que lo regule. No obstante, su práctica se enmarca dentro de la legislación general sobre armas y objetos similares establecida en el Decreto 2535 de 1993, que regula la importación, fabricación, tenencia y porte de armas. Aunque el Airsoft no se cataloga como arma de fuego, las autoridades exigen permiso municipal o tarjeta de registro para la tenencia de réplicas, especialmente si son tipo pistola o tienen apariencia similar a un arma real.