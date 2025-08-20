En Video: Tres hombres capturados al robar supermercado usando armas en exclusivo sector de Bogotá

Bogotá

En el barrio Espartillal de la localidad de Chapinero, uniformados adscritos al CAI Oxy, lograron la captura de tres hombres de 18,19 y 28 años, dos de ellos venezolanos, por hurtar 13 millones de pesos en productos y elementos de un supermercado.

Indicaron las autoridades que el hecho ocurrió cuando una empleada de la tienda se encontraba realizando el cierre del establecimiento y fue sorprendida por unas personas que la intimidaron con arma de fuego, en ese momento las zonas de atención activaron el ‘Plan candado’ donde interceptan a estos presuntos delincuentes. Al percatarse de la presencia policial, estos hombres intentaron huir y arrojaron los objetos en vía pública, pero lograron ser capturados de inmediato.

Durante el procedimiento fueron incautados un arma de fuego y dos motocicletas inmovilizadas. Asimismo, la recuperación de 25 botellas de licor, tres celulares y una bicicleta. Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación.