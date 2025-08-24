Autoridades encuentran estupefacientes, armas blancas y menores de edad en bares de Kennedy

Bogotá D. C.

En un operativo liderado por la Alcaldía Local de Kennedy en la madrugada del domingo 24 de agosto, autoridades encontraron estupefacientes, armas blancas y más de 20 menores de edad en bares que se hacían pasar por sindicatos en esta localidad ubicada al suroccidente de Bogotá.

La Secretaría de Gobierno, la Policía Metropolitana de Bogotá y la Secretaría de Seguridad, además de otras entidades, actuaron en conjunto para realizar este operativo sobre la Avenida Primero de Mayo.

Las autoridades completaron la incautación de 35 papeletas de sustancias sintéticas (tusi), cinco gramos de marihuana y tres armas blancas. Además, encontraron que un menor portaba la mitad de las papeletas de tusi incautadas, esto en un establecimiento que fue cerrado temporalmente, debido a reincidencia en estos actos.

Según explicó el secretario de Seguridad, César Restrepo, “los bares que se hacen pasar por la figura de los sindicatos, en realidad son establecimientos que en ocasiones permiten la venta de licor adulterado y droga”.

Esa clase de sitios fueron los establecimientos intervenidos por la Alcaldía Local de Kennedy durante la madrugada de este domingo en el barrio de Patio Bonito.

En total, fueron 10 puntos intervenidos, en donde se aplicaron cuatro medidas correctivas y un cierre temporal. En adición, se impusieron 16 comparendos.

En el establecimiento suspendido por tres meses, fueron encontrados los más de 20 menores de edad reportados por las autoridades. En este sentido, se realizaron 10 traslados a Centros de Traslado por Protección (CTP), para preservar la integridad de estos jóvenes.

La alcaldesa local de Kennedy, Karla Marín afirmó que este operativo sigue la instrucción del alcalde mayor Carlos Fernando Galán para garantizar la seguridad de los niños, niñas y adolescentes (NNA) de la localidad.

Por su parte, el teniente coronel de la Policía Metropolitana de Bogotá resaltó la importancia de la articulación entre las entidades distritales para “evitar que se ponga en riesgo la vida de NNA en establecimientos públicos, que generan un riesgo alto para su integridad”.