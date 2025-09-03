Economía

Trabajadores y transportadores piden hundir propuesta de ley de financiamiento del gobierno

Advierten que no permitirán que se sigan burlando los compromisos adquiridos con el movimiento sindical y los transportadores

Andrea Arenas

En un comunicado conjunto, la Confederación General de Trabajadores y la Asociación Colombiana de Camioneros rechazaron la propuesta de ley de financiamiento presentada por el gobierno nacional, pues aseguran que se trata de una carga desproporcionada para los trabajadores, campesinos y los transportadores del país, y por eso exigen al congreso, hundir el proyecto.

“Pretender un recaudo de 26,3 billones de pesos, el más alto en la historia del país, es un despropósito que afectará directamente a los hogares colombianos y a sectores estratégicos como el transporte de carga y de pasajeros y la producción agroalimentaria”, señalan en el documento.

Alertaron sobre los impactos negativos que traería la iniciativa, cómo:

El IVA a los combustibles golpea a la clase media, encarecen el transporte de carga y elevan el precio de los alimentos, convirtiéndose en un impuesto indirecto a la canasta básica familiar, situación que tendría como efecto inmediato, que los pasajes en los sistemas masivos de transporte urbano y en carretera aumenten.

Por otro lado, indican que gravar sectores como el turismo, desestimulan su crecimiento y lo vuelven menos atractivo para los visitantes internacionales.

A esto se suma que, el IVA del 19% a productos digitales como Netflix, Amazon, licores y compras mayores a 200 dólares, afecta a los trabajadores, sectores informales y a la clase media, limitando el acceso al consumo popular.

Alertan a su vez, que el incremento a la sobretasa de renta a entidades financieras, a pesar de que se presenta como una medida de justicia tributaria, no soluciona los problemas estructurales de inequidad del sistema, mientras se sigue trasladando el peso fiscal a la clase trabajadora.

Advierten que no permitirán que se sigan burlando los compromisos adquiridos con el movimiento sindical y los transportadores.

