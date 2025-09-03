Resultados HOY de la Copa Colombia: así quedaron Junior vs. Atlético y Real Cundinamarca vs. Pereira

Los octavos de final vuelta de la Copa Colombia 2025 iniciaron este martes 2 de septiembre con los duelos Atlético vs. Junior y Real Cundinamarca vs. Pereira, serie que se terminaron decidiendo en los lanzamientos desde el punto penal.

Real Cundinamarca vs. Pereira

El Pereira llegó a este duelo con ventaja por un gol en el marcador global, tras el 4-3 de la ida. Ahora bien, la serie terminó igualada en la primera mitad, gracias al tanto desde el punto penal de la joven figura Jayder Asprilla.

En el complemento, la emoción llegó. Sobre los 67′, Yúber Quiñones le devolvió la ventaja en el global al Matecaña con un espectacular disparo y por si fuera poco, al 74′, Shean Barbosa vio la cartulina roja por doble amonestación. Y cuando parecía todo definido, Aney Rocha apareció a los 82′ para decretar la paridad final en el global (5-5).

Ya en la tanda de penales, Salvador Ichazo se vistió de héroe y atajó dos de los cinco penales que le patearon. Con ello, el Pereira se metió a los cuartos de final.

Atlético vs. Junior

A segunda hora, Junior visitó el Pascual Guerrero para enfrentar al Atlético FC. Aunque los barranquilleros llegaron con ventaja 2-0 en el global, tras lo vivido en el Metropolitano de Barranquilla, la serie poco a poco se fue inclinando en favor de los vallecaucanos.

Previo al término de la primera mitad, Junior Escobar abrió el marcador en favor del Atlético, que se ilusionaba con la remontada. Y más adelante, al minuto 79, Juan Bautista Farías decretó el empate a dos en el global. Sin tiempo para más, la serie se definió también en la tanda de penaltis.

Jefferson Martínez se consagró al atajar los dos primeros penales del Atlético y con ello el Junior se metió a los cuartos de final de la Copa Colombia.

Partidos restantes de los octavos de final en Copa Colombia 2025

América (0) vs. (1) Bucaramanga / 3 de septiembre

Medellín (0) vs. (0) Fortaleza / 3 de septiembre

Quindío (0) vs. (4) Nacional / 4 de septiembre

Santa Fe (1) vs. (1) Alianza / 9 de septiembre

Once Caldas (2) vs. (1) Pasto / 2 de octubre

La serie entre Millonarios y Envigado recién comenzará. La ida está programada para este 3 de septiembre en el Polideportivo Sur, mientras que la vuelta irá el martes 16 de septiembre en El Campín.