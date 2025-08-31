Así plantean los precandidatos del Centro Democrático sus propuestas para combatir la corrupción

El partido Centro Democrático realizó su noveno foro titulado “Por el futuro de Colombia, lucha contra la corrupción”. Este encuentro contó con la participación del expresidente Álvaro Uribe, el director del partido, Gabriel Vallejo, la invitada especial María Margarita Zuleta y los cinco precandidatos presidenciales del partidos, Miguel Uribe Londoño, Andrés Guerra, Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Paola Holguín.

En la primera parte, Zuleta hizo una presentación sobre los desafíos en materia de corrupción. Luego los precandidatos tenían un tiempo de dos minutos para exponer sus posibles soluciones con el fin de combatir esta problemática.

Miguel Uribe Londoño propone usar “Blockchain” e “inteligencia artificial” para combatir la corrupción

En su turno de responder en el Foro, Uribe propone implementar tecnologías como “Blockchain” e “inteligencia artificial” para reformar la contratación directa y detectar corrupciones en el sector público.

“Debemos implementar un sistema de transparencia total a través de la tecnología que tenemos hoy, que lo podríamos denominar Tecnología para la Transparencia Total (TTT)”, aseguró.

#POLÍTICA | En el noveno foro virtual del Centro Democrático, el precandidato Miguel Uribe Londoño propone implementar tecnologías como “Blockchain” e “inteligencia artificial” para reformar la contratación directa y detectar corrupciones en el sector público. @mquinte23… pic.twitter.com/b8aa1vA32E — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 31, 2025

“Cada símbolo de corrupción, es un símbolo que va en contra de nosotros”: Andrés Guerra

El senador y precandidato presidencial, Andrés Guerra, afirmó que para enfrentar la corrupción es necesario establecer un acuerdo nacional enfocado en la protección tanto del sector público como del privado.

Asimismo, el precandidato destacó la importancia de revisar los 1.800 elefantes blancos que existen en el país, con un valor estimado de más de 15 billones de pesos. Según Guerra, es urgente decidir si se concluyen estas obras inconclusas o, en su defecto, se cierran definitivamente.

“Debemos elevar el nivel de la oficina anticorrupción. Es fundamental generar condiciones estables para todo el Estado y revisar los más de 1.800 elefantes blancos que afectan el desarrollo del país”, expresó.

Esta es la propuesta de María Fernanda Cabal

La senadora y precandidata presidencial, María Fernanda Cabal también se suma a algunas ideas de los otros precandidatos del partido, ya que reitera que “La corrupción se combate con la implementación de tecnología y castigo”.

Además, Cabal advirtió que en el país se pierden alrededor de 60 billones de pesos por corrupción.

“La cifra que he recogido desde la Fiscalía ha sido la de 60 billones de pesos 4 puntos del PIB, eso no significa que estamos condenados a que los pobres nunca salgan de la pobreza, (...) están sacando la plata al bolsillo al sector privado de la economía, para devolverla a través del agigantamiento del estado, de subsidios, y del robo”, agregó.

“Debe haber tolerancia cero con la corrupción”: Paloma Valencia

En su turno, la precandidata Paloma Valencia reitera que no se debe tener “solidaridad” con los funcionarios públicos. Además, se une a las propuestas de implementar el “Blockchain” para combatir con la corrupción.

“Lo que podemos hacer hoy en auditorías, de revisión de licitaciones, con la inteligencia artificial usted puede meter una licitación y que le diga si esa licitación está amañada (..), hay que dotarlas de esa inteligencia artificial para que sean más potente” aseguró.

Paola Holguín se suma a la implementación de inteligencia artificial para combatir la corrupción

En el foro, la senadora y precandidata presidencial Paola Holguín destacó el papel de la tecnología, ya que asegura que existe hay que garantizar el acceso a los datos para fortalecer la veeduría ciudadana.

“La Inteligencia artificial y el ”blockchain" nos permite avances gigantescos para prevenir y controlar la corrupción, pero aquí vienen varios temas importantes: el primero, con la ciudadanía hay que trabajar una cultura de la legalidad, y esa cultura de la legalidad", afirmó.