Centro Democrático continuará consulta para escoger un candidato a la Presidencia

La decisión del partido fue dada a conocer por la senadora María Fernanda Cabal quien confirmó que se mantienen el acta avalada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez el pasado 23 de julio para que entre los cinco candidatos que había en ese momento se escogiera uno que representara al Centro Democrático.

Con la ausencia de Miguel Uribe quedan en disputa Paloma Valencia, Andres Guerra, Paola Holguín y María Fernanda Cabal.

“Éramos cinco. Ya habíamos llegado a un acuerdo para que quedara uno y ese uno entrar en marzo con otros, pero esos otros tienen que compartir nuestra plataforma ideológica y el legado del expresidente Álvaro Uribe. Hoy quedamos cuatro porque el compromiso después del atentado a Miguel era respetarle a él para que llegará a marzo. Ahora vamos los cuatro para que salga uno en octubre.”

La firma internacional Intel Atlas será la encargada de llevar a cabo la consulta en octubre sin la inclusión de más precandidatos.