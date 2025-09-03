Metro de Medellín destaca avances en la reactivación del sector férreo liderado por Boyacá

Paipa

Durante la socialización del proyecto fortalecimiento de la cadena de valor del sector férreo que se realizó en las instalaciones de la empresa Tractec en Paipa, Boyacá, Diego Giraldo gerente de operaciones y mantenimiento del Metro de Medellín felicitó a los empresarios y las autoridades del departamento por los esfuerzos que han hecho para la reactivación del sector ferroviario.

“Lo que puedo decir es que felicito a Boyacá y todos los empresarios, pero también a todo el sector público, a la gobernación, a los municipios porque vienen trabajando conjuntamente para poder reactivar el sector férreo, todo lo que es la reindustrialización en Colombia puede apoyar muchísimo y todas las empresas que hoy conforman el clúster ferroviario en Boyacá, que son 14 - 16 empresas le han metido muchísimo a esto, no solamente a recursos económicos, sino también todo ese recurso humano que han tenido para nosotros como metro de Medellín ha sido fundamental”.

Destacó los avances tan importantes que se han alcanzado en tan poco tiempo.

“Hace un año empezamos a participar en este clúster y hoy podemos decir que con Indumil y con Tractec venimos trabajando algunos elementos de sustitución de piezas en nuestro sistema metro, es muy importante para nosotros seguir apoyando todo esto porque la reindustrialización hace parte del nuestro ADN. Nosotros queremos que más empresas se sumen a esto, no solamente el cluster de Boyacá, nosotros hoy contamos con más o menos unas 76 empresas homologadas por universidades en Colombia que nos han dado sustituciones de algunos elementos y queremos contar con el cluster ferroviario de Boyacá para poder seguir creciendo como empresa.

El gerente de operaciones y mantenimiento del Metro de Medellín, Diego Giraldo, destacó la unión en este proceso del sector público, el privado y la academia.

“Más que pioneros, nosotros fuimos los primeros, no más. Nosotros también tenemos mucho que dar, pero también mucho que aprender y por eso seguimos acompañando. Aquí es muy importante esa triada Empresa - Estado - Universidad, para poder seguir creciendo, porque necesitamos de las universidades para tener profesionales íntegros y que nos sirvan a nosotros, pero también necesitamos las universidades para que esos laboratorios de las universidades nos sirvan a todos para poder homologar las piezas y que cumplamos todo”.

Recomendó seguir trabajando para materializar esos logros.

“Lo que le recomiendo a Boyacá y a todo este clúster es que sigan trabajando como vienen trabajando mancomunadamente, que sigan trabajando con ese ahínco, con esas ganas que lo van a hacer posible. Yo realmente hoy me voy gratamente impresionado con todo lo que viene trabajando y nuevamente unas felicitaciones al gobernador, a los alcaldes, pero también a todos esos empresarios que se la han metido toda”.