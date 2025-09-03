“Más de $40 mil millones por partido mueve la Selección Colombia, en Barranquilla”: Fenalco

Más de $40 mil millones por partido mueve la Selección Colombia, en Barranquilla, de acuerdo con cifras oficiales de Fenalco.

Cada partido de la ‘Tricolor’, en el estadio Metropolitano, no solo llena de emoción a los hinchas, también impulsa de manera significativa la economía local. Así lo evidencian los gremios del sector nocturno, hotelero y comercial.

Yilda Castro, directora de Fenalco Barranquilla, aseguró que el movimiento económico es de gran magnitud. “Un partido de la Selección genera un impacto entre 30.000 y 40.000 millones de pesos.

“Sin duda un partido de Colombia en la ciudad genera un efecto multiplicador, donde hay sectores beneficiados que impactan económicamente una suma entre 30 mil a 40 mil millones de pesos por partido, obviamente hay fechas que tienen mejor comportamiento que otras, pero hemos podido evidenciar que sectores como alojamiento, transporte aéreo y terrestre, comercio minoristas, entre otros, son sectores que se impactan durante la realización de un evento deportivo”, dijo Castro.

Fenalco resalta además que la llegada de más de 25.000 visitantes por fecha permite mostrar la transformación urbana de la capital del Atlántico, con atractivos como la Ciénaga de Mallorquín, las playas de Puerto Mocho, el Gran Malecón, y monumentos como la Ventana al Mundo y la Ventana de Campeones, fortaleciendo el turismo más allá del evento deportivo.

¿Cómo va la ocupación hotelera?

Por su parte, Jackeline Porto, vicepresidenta de Cotelco Atlántico, destacó que la ocupación hotelera supera el 90%.

“Esto para nosotros es estupendo cada vez que hay un partido de eliminatorias para nosotros los hoteleros es un buen comportamiento. Además, que vibra la ciudad y se nota a todo nivel”, destacó Porto.

Asimismo, Asonocturno reporta que los establecimientos proyectan un incremento en ventas por encima del 30%, en comparación a jueves normal.