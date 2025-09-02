Reforma tributaria: Licores, cigarrillos y conciertos se verían afectados

En las últimas horas el ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, radicó la Ley de Financiamiento, con la cual el Gobierno busca recaudar 26,3 billones de pesos para tapar el hueco del presupuesto general de la Nación.

Entre los puntos más controversiales que propone esta reforma tributaria se destaca el aumento en los precios que tendrían licores, cigarrillos y conciertos.

Licores:

La nueva reforma tributaria propone el aumento del IVA a bebidas como el aguardiente y ron, actualmente el impuesto que se está pagando es del 5 %, pero pasaría a un 19 %. El mismo ajuste aplicará para otras bebidas como: Whisky, Brandy, Vodka, Mistelas, Cremas y otros más. Según la reforma, se espera que haya un recaudo en 2026 de 145 mil millones por aguardiente y ron, 435 mil millones por whisky y otras bebidas destiladas, 245 mil millones por bebidas adicionales y 101 mil millones por vinos, sidras y fermentados.

Entre los artículos que se destacan en los cambios que habría en los costos de las bebidas alcohólicas, está el artículo 38 que habla específicamente de las tarifas de las bebidas e indica lo siguiente: La tarifa del componente específico del impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares por cada grado alcoholimétrico en unidad de 750 centímetros cúbicos o su equivalente, será de $750. 2.

Componente ad valorem (según el valor). La tarifa del componente ad valorem del impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares, será del 30%.

Cigarrillos:

Este proyecto de ley también plantea aplicar impuestos a todos los productos que contienen tabaco, así como a sus derivados e imitadores, incluyendo los vapeadores y cigarrillos electrónicos:

Para los cigarrillos, tabacos, cigarros, cigarritos y productos de tabaco calentado (PTC): Por un componente específico $11.200 por cada cajetilla de veinte unidades o proporcionalmente a su contenido. La tarifa por cada gramo será de $891.

En este caso el impuesto será del 10% y se aplicará sobre el valor del impuesto al consumo específico de este producto.

Para los derivados o imitadores será de la siguiente manera: Por un componente específico $2.000 por mililitro y un componente ad valorem que se liquidará aplicando una tarifa del 30% sobre el precio de venta al público certificado anualmente por el Dane.

Conciertos:

Algunas de las propuestas que trae esta reforma tributaria para los conciertos es que las boletas que tengan un valor superior a los 500 mil pesos quedarían grabadas con el 19%. El resto se mantiene con tarifa cero.

La reforma indica que para los eventos culturales y deportivos, el impuesto se efectuará en el momento del pago de la entrada y sus cargos asociados.

La medida no solo afectaría a los usuarios que compran boletería para eventos sino también a prestadores de expendio de comidas y bebidas, vendedores de bienes y servicios sujetos al impuesto al consumo e incluso prestadores de servicios de telefonía móvil, datos e internet.