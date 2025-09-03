FLA advierte que Reforma Tributaria pondría en riesgo la industria licorera en Colombia

La Fábrica de Licores de Antioquia (FLA) expresó su preocupación por el impacto que tendría la Reforma Tributaria propuesta por el Gobierno Nacional sobre el sector licorero. Según la entidad, las nuevas medidas fiscales llevarían a incrementos desproporcionados en el precio final de aguardientes y rones, que superarían el 48% y el 45% respectivamente.

El gerente de la FLA, Esteban Ramos Maya, explicó que el proyecto contempla un aumento del IVA del 5% al 19%, sumado a un alza en los componentes del impuesto al consumo. Esto significaría una carga tributaria que, en algunos casos, llegaría hasta el 90%.

“En el caso de una botella de Aguardiente Antioqueño de 750 ml que hoy paga, por impuestos, un valor de $17.500, con la Reforma Tributaria pasaría a pagar, solo por impuestos, un valor total de $33.000”, señaló Ramos.

Entre los riesgos mencionados, la empresa destacó que el incremento de precios incentivaría el contrabando y aumentaría la circulación de licor adulterado. “El incremento del IVA y el impuesto al consumo llevaría un aumento desproporcionado en los precios de nuestros productos. Estos precios altos incentivarían el contrabando y la circulación de licor adulterado.”, concluyó el gerente de la FLA.

La FLA advirtió que, de aprobarse la reforma en los términos actuales, el impacto sería insostenible para la industria y el comercio del entretenimiento, además de generar consecuencias graves para la salud pública.