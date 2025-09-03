Ofrecen $25 millones de recompensa por atracadores en Medellín

Medellín, Antioquia

El alcalde Federico Gutiérrez anunció la recompensa 25 millones de pesos para atracadores y fleteros, la recompensa aplica de manera individual, es decir, por atracador, y se entregará por información que permita la captura y judicialización de los responsables.

“Alguien sabe quiénes son, alguien los conoce, alguien sabe qué salen a hacer cuando salen a hacer sus fechorías, toda la información que nos lleve a la captura y a la judicialización de estas personas, vamos a pagar veinticinco millones de pesos por cada uno”, indicó el mandatario.

Las autoridades resaltaron que esta medida hace parte de una ofensiva contra las estructuras criminales y que esperan recibir información que ayude a fortalecer procesos de investigación en curso.

La comunidad podrá suministrar datos de manera confidencial a través de los siguientes canales: Correo electrónico: dipol.sipol-meval@policia.gov.co, meval.sijin-unica@policia.gov.co, mailto:meval.sijin-unica@policia.gov.c o al teléfono: 321 394 8111

Finalmente, las autoridades reiteraron su compromiso con la seguridad en Medellín y señalaron que continuarán las acciones para garantizar la tranquilidad de los ciudadanos.