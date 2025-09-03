Ofrecen $25 millones de recompensa por atracadores en Medellín
Las autoridades habilitaron canales de comunicación para recibir información ciudadana de manera reservada.
Medellín, Antioquia
El alcalde Federico Gutiérrez anunció la recompensa 25 millones de pesos para atracadores y fleteros, la recompensa aplica de manera individual, es decir, por atracador, y se entregará por información que permita la captura y judicialización de los responsables.
“Alguien sabe quiénes son, alguien los conoce, alguien sabe qué salen a hacer cuando salen a hacer sus fechorías, toda la información que nos lleve a la captura y a la judicialización de estas personas, vamos a pagar veinticinco millones de pesos por cada uno”, indicó el mandatario.
Las autoridades resaltaron que esta medida hace parte de una ofensiva contra las estructuras criminales y que esperan recibir información que ayude a fortalecer procesos de investigación en curso.
La comunidad podrá suministrar datos de manera confidencial a través de los siguientes canales: Correo electrónico: dipol.sipol-meval@policia.gov.co, meval.sijin-unica@policia.gov.co, mailto:meval.sijin-unica@policia.gov.c o al teléfono: 321 394 8111
Finalmente, las autoridades reiteraron su compromiso con la seguridad en Medellín y señalaron que continuarán las acciones para garantizar la tranquilidad de los ciudadanos.