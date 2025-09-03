Estas son las empresas que ganaron la licitación de la Circunvalar de Soledad

Este lunes 1 de septiembre, el municipio de Soledad adjudicó oficialmente la licitación SG-LP-2025-P005 para el mejoramiento en pavimento rígido de la Avenida Circunvalar, una de las obras viales más esperadas por la ciudadanía debido al impacto en la movilidad y la conexión del sur del área metropolitana de Barranquilla.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: haga clic acá para ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

La adjudicación recayó en el Consorcio Vías del Atlántico, integrado por la firma Megaconstrucciones del Caribe S.A.S., con sede en Turbana (Bolívar). Su representante legal es Mónica Bernal Olier.

La otra empresa que conforma el consocio es Triada Ingeniería, Consultoría y Construcciones S.A.S. Zomac, domiciliada en Pueblo Bello (Cesar), representada por Eid Dante José Rafael Páez Suz.

De acuerdo con el certificado de existencia y representación legal, Megaconstrucciones del Caribe S.A.S. fue creada en noviembre de 2011 bajo el nombre de Constructora ACH S.A.S. y en 2019 adoptó su razón social actual. La compañía reporta ingresos por más de $15.239 millones en su último año fiscal y un capital autorizado de $1.000 millones.

Por su parte, Triada Ingeniería S.A.S. Zomac fue constituida en septiembre de 2023 y, pese a su corta trayectoria, registra ingresos superiores a $61.162 millones, con clasificación como gran empresa.

Vigilancia a las obras

La ciudadanía y los gremios estarán con la lupa en los avances y cumplimiento de la obra. Héctor Carbonell, director seccional de la Cámara Colombiana de Infraestructura, indicó que “esperamos que el contratista adjudicado cumpla con las condiciones, tenga la capacidad financiera, porque recordemos que la figura es la de crédito proveedor. Vamos a estar muy atentos al inicio de las obras, vamos a estar solicitando a la Alcaldía el cronograma de las mismas”.

Agregó que el inicio de las obras de este proyecto no puede esperar. “Ya viene la etapa de lluvias y ese tramo sobre la circunvalar cada día está peor”, advirtió el dirigente gremial

La cuarta licitación fue la vencida, ya que la alcaldía había adelantado tres procesos licitatorios para esta obra. Sin embargo, por observaciones de los gremios y la lupa de la Procuraduría estas fueron suspendidas.