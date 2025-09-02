Adjudican obras de rehabilitación en el cuestionado tramo de la Circunvalar

Con una inversión de $77.536.936.229, la Alcaldía de Soledad adjudicó al Consorcio Vías del Atlántico el proyecto de rehabilitación de 3,5 kilómetros de la avenida Circunvalar, entre el Centro Comercial Éxito Metropolitano y la rotonda de la urbanización El Parque.

Esta obra, la más grande del gobierno municipal para este año, busca optimizar la conectividad entre el municipio y el resto del área metropolitana.

El proyecto contempla la construcción de una vía de doble calzada de concreto rígido (seis carriles) con una vida útil estimada de 30 años, junto con 10.800 m² de andenes inclusivos y un sistema integral de drenaje y acondicionamiento hídrico.

¿Cuál es el plazo para la entrega de las obras?

El plazo de ejecución es de 18 meses, incluyendo un mes de preparación y 17 para la construcción efectiva, según lo establecido en la Licitación Pública No. SG‑LP‑2025‑P005, adjudicada mediante la Resolución SG‑01‑09‑2025‑001.

La alcaldesa de Soledad, Alcira Sandoval Ibáñez, destacó que esta obra reafirma el compromiso del municipio con su competitividad y rol como eje articulador vial para gran parte del Atlántico y las vías nacionales. Además, coincidiendo con esta adjudicación, se llevó a cabo un Consejo de Gobierno para evaluar la atención a una emergencia causada por un fenómeno atmosférico que afectó a cerca de 900 familias en la localidad.