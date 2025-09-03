En La Guajira invierten más de $100.000 millones en la recuperación de proyectos de agua inconclusos

Un balance entregado por la empresa de servicios públicos de La Guajira, ESEPGUA, revela el avance del plan de recuperación de proyectos inconclusos de agua potable en comunidades indígenas y zonas rurales de La Guajira, con una inversión total que supera los $102.815 millones.

Entre los proyectos ya concluidos se destacan los esquemas de suministro de agua en las comunidades de La Gloria, Sichichón y Riritana, que hoy entregan agua potable a sus habitantes tras superar deficiencias en los diseños iniciales.

De igual forma, en Panchomana, Siapana y Bahía Hondita, los centros de producción están terminados y en fase de puesta en marcha, mientras que, en la comunidad de Puerto Estrella, el proyecto de planta desalinizadora ya comenzó etapa de pruebas para entregar agua potable pese a dificultades ambientales, de orden público y de seguridad.

Otro proyecto clave es el de Zona Industrial que ya cuenta con el centro de producción en operación, mientras se finaliza la ejecución de los puntos aferentes. En Punta Espada, las obras se encuentran en ejecución con inicio de pruebas previsto en dos meses.

Andriana García, gerente de ESEPGUA, señaló que varios de estos proyectos se encuentran en etapa de pruebas para garantizar el suministro de agua potable.

En el caso de los corregimientos de Monguí y Villa Martín, en Riohacha, las obras iniciales fueron liquidadas por incumplimientos, pero actualmente se ejecuta un nuevo contrato con un avance del 60%. Similar situación se presenta en la nueva línea de conducción Paso Ancho–Distracción–Fonseca, donde tras las fallas del contrato inicial se adelantan obras complementarias con un 70% de avance.

El informe concluye que, pese a los retrasos y obstáculos técnicos, sociales y de orden público, los proyectos se han reactivado y están próximos a garantizar agua potable a miles de familias guajiras.