En el sur de Bolívar judicializan a hombres señalados de agredir a sus familiares
En las audiencias preliminares, fiscales de la Seccional Bolívar imputaron a los investigados el delito de violencia intrafamiliar agravada, cargo que no fue aceptado
Los elementos materiales probatorios aportados por la Fiscalía General de la Nación permitieron que jueces de control de garantías impusieran medidas de aseguramiento en establecimiento carcelario a hombres señalados de agredir a sus familiares.
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Uno de los hechos investigados ocurrió el pasado 5 de mayo en el barrio Los Ángeles del municipio de Morales, donde fue capturado un hombre de 33 años mientras golpeaba a su excompañera sentimental, de 31 años. La investigación evidenció que la víctima vendría siendo sometida a un ciclo de violencia por no querer reanudar la relación afectiva.
En otro hecho, ocurrido en el corregimiento La Carnizala, jurisdicción de Arenal, fue judicializado un hombre de 36 años, presuntamente implicado en violencia física y sicológica contra su padre, de 61 años; y a su madrastra, de 59 años. Esta última presenta una condición de discapacidad. La Fiscalía evidenció que entre el 2023 y el 2024 el presunto agresor habría golpeado en varias oportunidades a su progenitor. El investigado fue capturado el pasado 9 de mayo en San Diego (Cesar).
Erix Montoya Bustos
Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...