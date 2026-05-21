Cayó presunta banda de expendedores que delinquian cerca de colegios y canchas en Mompox

En una nueva ofensiva contra el tráfico local de estupefacientes en el municipio de Mompox, unidades de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) del Departamento de Policía Bolívar capturaron en flagrancia a tres presuntos expendedores de sustancias alucinógenas que, al parecer, venían afectando la tranquilidad de la comunidad en el barrio Primero de Mayo, sector estadio.

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Los capturados fueron identificados con los alias de “Jhon”, de 39 años, “Ada” y “El Duende”, ambos de 27 años, quienes deberán responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Durante el procedimiento judicial, las autoridades incautaron 467 dosis de marihuana, tres pipas artesanales de madera y cuatro paquetes de papel Rila, elementos que serían utilizados para el almacenamiento y consumo de drogas.

Según las investigaciones adelantadas por la Policía, alias “El Duende” sería uno de los presuntos dinamizadores del tráfico local de estupefacientes en esta zona del municipio, especialmente en sectores cercanos a entornos escolares, discotecas y escenarios deportivos.

Las autoridades también establecieron que los hoy capturados presuntamente utilizaban una vivienda abandonada como centro de acopio, distribución y consumo de sustancias ilícitas, generando preocupación entre los habitantes del sector por los constantes hechos de inseguridad y alteración de la convivencia.

Además, los tres detenidos registran anotaciones judiciales por delitos relacionados con tráfico de estupefacientes, fuga de presos, porte ilegal de armas de fuego y violencia contra servidor público.

“Seguimos golpeando de manera frontal a quienes pretenden afectar la tranquilidad de nuestros niños, jóvenes y comunidades mediante la venta de estupefacientes. No vamos a bajar la guardia en esta lucha contra el microtráfico en el departamento de Bolívar”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

Los capturados y los elementos materiales probatorios fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mientras un juez de la República define su situación judicial.