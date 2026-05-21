A trece años de prisión condenan a mototaxista que abusó sexualmente de una pasajera en Turbaco, Bolívar

La decisión judicialse relaciona con hechos ocurridos el 9 de junio de 2015, en el municipio de Turbaco (Bolívar). El ahora condenado aprovechó su condición de mototaxista para agredir sexualmente a una mujer de 32 años, quien previamente habría recurrido a sus servicios para realizar un traslado.

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Un fiscal de la SeccionalBolívar evidenció que durante el recorrido el procesado cambió la ruta para conducir a la pasajera a un sector solitario donde, bajo amenazas con arma de fuego la golpeó y accedió carnalmente.

Por estos hechos el procesadofue capturado el 27 de julio de 2016 en Turbaco, en cumplimiento de una orden judicial.

A la pena de prisiónimpuesta, se suma la inhabilidad contra Pardo Arnedo,quien no podrá ejercer derechos y funciones públicas por el mismo tiempo de la condena.

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