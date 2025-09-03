Dos policías asesinados en ataque armado en Saravena, Arauca

Fotografía de una patrulla afectada por un atentado al sur de Cali (Colombia). EFE / Carlos Ortega ( EFE )

En la tarde de este martes 3 de septiembre se registró un ataque armado en el municipio de Saravena, Arauca, contra funcionarios de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) y unidades de Inteligencia de la Policía Nacional.

Según el reporte oficial de la institución varios hombres armados dispararon contra los uniformados que se encontraban en labores de investigación, dejando como saldo la muerte del intendente Jaime Moreno Cuasialpud y del patrullero Juan David Pérez Bechara. Otros dos policías resultaron heridos en los hechos y reciben atención médica.

La institución rechazó lo ocurrido, calificando la acción como un acto de cobardía por parte de grupos armados ilegales que afectan no solo a la Fuerza Pública, sino también la tranquilidad de la comunidad.

El Ministerio de Defensa reiteró que mantiene una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que permita ubicar y capturar a los responsables de los atentados contra funcionarios de la Policía Nacional así como información que prevenga ataques armados contra uniformados.

Las autoridades intensificaron las operaciones en la zona para dar con los autores materiales e identificar a las estructuras que estarían detrás del ataque, ya que hasta el momento ningún grupo armado ilegal se atribuye el hecho.