“Colombia enfrenta grandes retos en desarrollo, paz y fortalecimiento democrático”: Blanca Cardona

Por: Juan Camilo Paiba

Blanca Cardona, Gerente de Gobernabilidad Democrática del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Colombia, lidera iniciativas orientadas a fortalecer la transparencia, la lucha contra la corrupción y la implementación de buenas prácticas internacionales que se conecten con los desafíos nacionales. Su labor, enmarcada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, busca aportar soluciones innovadoras para una Colombia más equitativa y sostenible.

El PNUD, como parte del sistema de Naciones Unidas, acompaña al país en la construcción de paz, la reducción de desigualdades y la promoción de un desarrollo humano integral. Esa misión adquiere un matiz especial en territorios como el norte del Cauca, una región de montañas verdes, aguas abundantes y gran diversidad cultural, donde conviven comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas que enfrentan de manera cotidiana el impacto del conflicto armado y la defensa de su territorio.

En el marco de Cauca Imagina, un encuentro que reunió a líderes de distintos sectores de la nación para trazar rutas de acción en pro del desarrollo de la región, Cardona nos comparte su visión sobre los principales retos que enfrenta Colombia en materia de desarrollo sostenible, la importancia de la cooperación internacional y las apuestas para transformar narrativas en regiones históricamente golpeadas por la violencia.

¿Cuáles considera que son los principales desafíos que enfrenta el país en materia de desarrollo sostenible y construcción de paz?

Bueno, nosotros desde Naciones Unidas, justo el año pasado hicimos tres publicaciones de un balance de 50 años de PNUD en el país y analizamos tres grandes temáticas. Una de ellas fue el tema del desarrollo humano en Colombia, cómo ha venido evolucionando el índice de desarrollo humano en Colombia en los últimos años y cuál es el estado actual de ese índice de desarrollo humano.

El segundo de ellos fue un informe que se llama Escuchar la Paz, que es la percepción de la ciudadanía sobre la implementación del acuerdo de paz en el país. Y el tercero de ellos se llama El futuro de la democracia en Colombia. Y ahí, en esas tres temáticas que te estoy comentando, yo creo que están recogidos algunos de los grandes desafíos que tiene el país en términos de desarrollo.

Entonces, por un lado, el tema de desarrollo como tal, lo medimos a través del índice de desarrollo humano, que mide no solamente ingresos, sino también calidad de vida y educación. Vemos que son tres de los elementos básicos para que, según Naciones Unidas, uno tenga una vida larga y con capacidades y opciones para hacer lo que uno quiera de la vida. Y parte de los grandes desafíos de Colombia en este tema tiene que ver con la gran desigualdad que hay entre territorios.

El segundo de ellos tiene que ver con el conflicto armado, un conflicto armado que, a pesar de haber tenido esfuerzos desde distintas naturalezas, incluyendo un acuerdo de paz firmado en el año 2016 que fue fruto de un consenso nacional, por que para nosotros fue fruto de un consenso nacional, con muchas dificultades todavía en su implementación, es un gran pendiente que tenemos.

Y en tercer lugar, sentimos que estamos en un momento crucial del país que tiene que ver con una sensación generalizada, no solamente en Colombia, sino en muchos países de la región, de que la democracia está en crisis. Y en ese ejercicio, sentimos que hay que fortalecer la capacidad del país, por ejemplo, para generar consensos y tomar decisiones políticas alrededor de temáticas como la lucha contra la desigualdad y las políticas públicas que nos lleven a ellas.

En este escenario de múltiples factores, y en este momento de reformas sociales y tensiones políticas que vive nuestro país, ¿Qué papel considera que juega la cooperación internacional en pro de apoyar la estabilidad y el desarrollo de Colombia?

Yo creo que la cooperación internacional es, como su mismo nombre lo indica, cooperar al país en las decisiones que tome y ayudar a elevar problemáticas que vemos con la ventaja, si se quiere, de tener una lectura comparada y no ideológica de las políticas públicas.

Algunas veces siento que la ventaja que tenemos desde este escenario es ver las cosas en perspectiva. De hecho, por ejemplo, estamos por lanzar un informe sobre la democracia en toda América Latina, y allí se encuentran cosas positivas incluso en gobiernos, no quisiera decir, autoritarios, pero digamos, de todos los espectros políticos.

Cosas positivas en temas económicos y de seguridad que se dan más en ciertos gobiernos, políticas sociales que se dan más en otro tipo de gobiernos. Pero independientemente de las ideologías, tener esa capacidad para resaltar las cosas que son complejas es clave.

Eso, por ejemplo, se ha recogido a través de otro tipo de acuerdos globales, en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Cuando los países logran ponerse de acuerdo en que hay ciertos indicadores del desarrollo que no son considerados dignos para la humanidad, ese es un rol de la cooperación internacional y de Naciones Unidas. Es decir: no podemos seguir teniendo tanta gente que se muere de hambre, no podemos tener discriminaciones por temas de raza o de género, etc. Ese es un rol importante de la cooperación internacional.

Actualmente la ONU tiene 24 agencias, entre oficiales y afiliadas, trabajando en Colombia. | Foto: Caracol Radio Ampliar

El Cauca tiene muchas cosas muy buenas y seguramente es un departamento que podría ser líder en muchos aspectos en el país. ¿Cómo puede aprovechar experiencias exitosas de otras regiones para implementarlas y cerrar brechas sociales y económicas?

Yo creo que Colombia es un país lo suficientemente diverso y complejo como para entender que hay cierto tipo de cosas que se pueden compartir y hacer experiencias de transferencia, en temas, por ejemplo, de innovación que tienen ciudades como Medellín. Hay cosas que se pueden transferir, pero claramente, aparte de lo que aprendemos y de la gente con la que convivimos es necesario que hagamos un trabajo conjunto con la gente que vive en los territorios y entiende esas particularidades.

Por ejemplo, el hecho de que el Cauca sea un departamento de pequeños productores es distinto a un territorio como La Guajira, que tiene otro tipo de ventajas comparativas, como su capacidad para las energías renovables.

El caso del Cauca es distinto, y yo creo que hay que trabajar precisamente esa especificidad para hacer lo que estamos tratando de hacer, que es poner de acuerdo en ciertas hojas de ruta a los distintos líderes y actores que impulsan el desarrollo económico y social del departamento, para que busquemos una alianza y un plan conjunto para movilizar acciones que nos ayuden a dar un paso más en esa estrategia del territorio.

Uno de los temas de los que más se habla mucho es la narrativa, es decir, la forma en que se presenta el departamento o como lo ve el mundo. Pero la gente que vive acá sabe que no es así, sabe que si bien hay un conflicto que no se puede ignorar, pero también hay un montón de iniciativas que impulsan el desarrollo de la región.

¿De qué forma podemos comunicar esas narrativas para darle una vuelta y que sean un mensaje positivo?

Yo creo que la construcción de narrativas es súper importante. Por eso nosotros desde el PNUD celebramos alianzas con el Grupo Prisa, por ejemplo, para ayudarnos a construir y a visibilizar esas narrativas y esas experiencias de gente que está tratando de hacer cosas por el departamento.

En esta época del mundo donde todos estamos hiperconectados y donde lamentablemente lo que genera más retuits y más likes son las malas noticias, creo que hay que hacer un trabajo muy importante por visibilizar las narrativas positivas y darle un espacio en los medios de comunicación a lo que está logrando la gente, y no solamente a los atentados, las bombas o los secuestros, que es muchas veces lo que más se difunde. No siempre las noticias buenas son las que la gente consume más, y ahí hay que trabajar mucho para visibilizar lo positivo.

La estrategia parece enfocarse en potenciar una línea, el café, como aglutinador de varias líneas productivas. ¿Cómo puede consolidarse esa estrategia teniendo en cuenta que el café del Cauca es un producto líder en la región pero que en el país todavía no tiene una posición tan preponderante?

Yo creo que esa es precisamente la respuesta. La respuesta tiene que salir de todo este grupo de cabezas pensantes.

Yo creo que es un reto, pero este es un departamento que tiene carácter, capacidades y ventajas adicionales en otras temáticas. Estamos, por ejemplo, hablando de Puracé, aquí en el Cauca ese es uno de los principales territorios productores de agua. Hay termales, hay avistamiento de pájaros en Santa Rosa.

Al parecer es un destino turístico global. Gente viene de Canadá y de muchos otros lugares. Yo lo recuerdo, hablando con el alcalde (de Popayán) hace algunos meses. Creo que es uno de los sitios donde más especies de pájaros hay en todo el país.

Entonces, este departamento tiene con que, claro, hace falta también acompañarlo no solamente de buenas historias y narrativas, sino de inversión pública que permita que la gente pueda viajar… más vuelos comerciales, más marketing, pero también mayor seguridad en el territorio. Parte de lo que hemos pensado es que desde este grupo y desde el grupo que podamos empezar a consolidar a nivel nacional, vamos a trabajar en esa narrativa positiva y en buscar inversionistas y aliados que ayuden a potenciar lo que estamos viendo en el Cauca.

¿Usted cree que esta experiencia que se quiere generar en Cauca es una apuesta que puede servir como ejemplo para otras regiones en conflicto?

Yo creo que Colombia necesita muchos proyectos y Proyecto Cauca es uno de ellos. Pero tendríamos que tener un Proyecto Guajira, un Proyecto Catatumbo. Son distintos proyectos. No creo que compitan entre sí. Cada territorio tiene algo distinto para aportarle al país y al mundo.

Cada región podría tener su propio enfoque, que es distinto y suficientemente importante para ayudarle a su desarrollo y al de sus comunidades. ¿Desde este Proyecto Cauca se puede generar un liderazgo en ese tipo de iniciativas? Yo creo que sí.

Lo importante para nuestra reflexión interna, además como aliados con el Grupo Prisa, es que en esto no podemos tener prisa, precisamente, estas son cosas que no pasan rápido. Son procesos que se construyen. Aquí hemos hablado mucho del compromiso, el compromiso existe por parte de los actores y de la confianza que se va creando.

Nosotros no nos conocemos desde hace un día con Ana Fernanda (Muñoz Otoya, Presidenta Ejecutiva de la Cámara de Comercio del Cauca), por ejemplo, de hecho, nos conocimos e incluso Alejandro (Santos) la conoció en un evento en nuestra oficina haciendo el informe sobre el futuro de la democracia en Colombia. Son redes que se van tejiendo y que tenemos que mantener. Eso no se logra en una sentada con una conversación, sino en un proceso de mediano plazo.

Las Naciones Unidas siempre se percibe como un faro de esperanza. ¿Qué mensaje les dejaría a las comunidades, sobre todo en estas zonas del norte del Cauca, que esperan acciones concretas, pero conviven con el conflicto?

Yo creo que una de las cosas más lindas que he visto en este territorio tiene que ver con un tema que se tocó hoy en esta mesa y fue con un grupo de jóvenes. Nosotros trabajamos mucho en proyectos desde hace varios años en el norte del Cauca.

Allí conviven una cantidad de problemas. Uno de ellos tiene que ver profundamente con el tema de la tenencia de la tierra. Hay pretensiones de los resguardos indígenas por ciertos territorios. Hay comunidades afro asentadas ahí, entonces hay una tensión fuerte.

Están los campesinos, además, están los indígenas y los afros, todos en esta tensión del territorio atravesados también por otros factores. Están los liberadores de la madre tierra, que algunas veces son indígenas pero que no responden a los liderazgos más estructurados. Y en ese escenario tan complejo, además con los grupos al margen de la ley se combinan muchas cosas muy complejas.

Uno de los trabajos que hemos hecho allí es con los grupos de jóvenes, que se auto denominaron la Agenda Joven de Paz. Allí confluyen personas de todas las etnias, de todos los pueblos, todos juntos. Parte de la reflexión de ellos, (entrevistarlos fue absolutamente esperanzador), es que a pesar de que saben que entre los mayores hay dificultades, tensiones y diferencias, insisten en que no quieren heredar los conflictos.

Yo siento que hay esperanza en las nuevas generaciones y en los liderazgos que podemos acompañar en estos territorios para tratar de hacerle frente y buscar soluciones distintas, como las que salieron hoy aquí en la conversación.