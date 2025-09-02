Cauca Imagina: El PNUD y Prisa Media lideran reunión clave para el desarrollo territorial

La reunión se llevo a cabo en la Casa de las Naciones Unidas en Popayán. | Foto: Caracol Radio

Cauca Imagina, encuentro convocado por el PNUD Colombia y Prisa Media, fue desarrollado en Popayán este 2 de septiembre para conversar sobre los retos y oportunidades de la “estrella hídrica”.

La cita contó con la presencia de Alejandro Santos, director de contenidos de Prisa Media, Blanca Cardona, gerente de gobernabilidad democrática del PNUD, Julian Torres Sarria, presidente del Consejo Gremial y Empresarial departamental, Roberto Castrillón Simonns, director ejecutivo del Comité de Cafeteros del Cauca, Lupercio Angulo Velazco, representante de COSURCA, Luis Antonio Rojas, director del Clúster de Industrias 4.0, Cesar Sarria, CEO de HUTEKINC, Elvia Rocío Cuenca Bonilla, secretaria de desarrollo económico y competitividad del departamento y Ana Fernanda Muñoz Otoya; presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio.

Cauca Imagina

Roberto Castrillón Simonns, director ejecutivo del Comité de Cafeteros del Cauca. | Foto: Caracol Radio Ampliar

El Cauca es estratégico para Colombia por su riqueza natural, cultural y productiva. Según la Federación Nacional de Cafeteros, el departamento cuenta con 94.500 hectáreas de café, donde el 99% de los caficultores son pequeños productores; esta actividad genera 65.000 empleos directos y 29.000 productores cuentan con sellos sostenibles.

Al mismo tiempo, el Sistema de Información Socioeconómica del Cauca (Tangara) señala que entre 2012 y 2017 la región aportó el 6,88% del oro, el 0,81% de la plata y el 0,57% del platino del país, con un 98,97% de sus regalías provenientes de la minería de metales, lo que refleja tanto su potencial económico como la necesidad de diversificar hacia sectores sostenibles.

En ese contexto, Alejandro Santos abrió la jornada señalando la necesidad de superar la imagen negativa del departamento: “El primer punto es cómo empezar a romper ese gran muro, casi de aislamiento psicológico y geográfico, que termina estigmatizando al Cauca”. Planteó que las alianzas público-privadas son clave para generar confianza y atraer inversión.

Es así como Blanca Cardona, explicó que Naciones Unidas acompaña proyectos productivos y sociales en la región, pero insistió en definir una visión conjunta: “La pregunta es cómo pasar al siguiente nivel, cómo podemos unir esfuerzos para pensar en una gran estrategia de transformación territorial”.

Oportunidades sectoriales

Blanca Cardona, gerente de gobernabilidad democrática del PNUD, Julian Torres Sarria, presidente del Consejo Gremial y Empresarial departamental y Elvia Rocío Cuenca Bonilla, secretaria de desarrollo económico y competitividad del departamento. | Foto: Caracol Radio Ampliar

Desde el sector empresarial, Julián Torres, destacó diez prioridades para la competitividad, entre ellas la conectividad vial y aérea, seguridad jurídica, apertura de mercados y asociatividad gremial. “Popayán debe convertirse en un polo de desarrollo para los 42 municipios del Cauca”, señaló.

En su apoyo, Roberto Castrillón, recordó que el departamento produce el 10,86% del café nacional y que junto a Tolima, Huila y Nariño aporta el 49% de la producción del país. Destacó de igual manera la importancia de la industrialización: “La tostión en territorio es fundamental para comercializar café diferenciado a nivel internacional”. También advirtió sobre la necesidad de invertir en vías rurales para sacar la producción.

Por su parte, Lupercio Angulo, expuso su experiencia de asociatividad solidaria con más de 1.500 familias productoras del sur del Cauca: “Si juntamos pequeños productores de café, cacao o panela, podemos competir con estándares de calidad y sostenibilidad”. Asimismo, resaltó que el principal obstáculo es el acceso a crédito competitivo.

A su vez, en términos de brecha digital, Luis Antonio Rojas, subrayó que la falta de acceso limita la competitividad: “Nuestros problemas no son de carreteras, sino de conectividad en datos; donde no llega Internet no podemos rescatar el talento humano”. Planteó de igual forma la necesidad de escalar soluciones tecnológicas locales hacia mercados internacionales.

Otro de los enfoques de los que se conversó es el potencial en innovación de la zona: “El Cauca está en el puesto 2 a nivel nacional en sofisticación y diversificación, gracias a la industria TIC y los cultivos de especialidad como café y cacao”, afirmó César Sarria, quien destacó la adopción de inteligencia artificial como herramienta de desarrollo territorial.

Para lograr impulsar los distintos sectores, Elvia Rocío Cuenca Bonilla, resaltó la importancia de la articulación institucional para fortalecer la competitividad regional y señaló que la gobernación trabaja en proyectos de infraestructura y formación empresarial para acompañar estas iniciativas.

Finalmente, Ana Fernanda Muñoz Otoya, cerró la jornada insistiendo en cambiar la percepción externa: “Tenemos que mostrar lo bueno del Cauca; el Popayán Fashion Week, el cacao y el café son ejemplos de cómo podemos proyectar una narrativa distinta”.

Acciones por el porvenir

Imagina Cauca concluyó como la transformación del departamento pasa por cuatro grandes ejes: superar la estigmatización, fortalecer la asociatividad, invertir en infraestructura física y digital, y proyectar la innovación tecnológica y productiva hacia mercados nacionales e internacionales.

Los actores coincidieron en que la cooperación internacional y la articulación entre Estado, empresarios y comunidades son claves para avanzar. Como dijo Alejandro Santos: “De lo que se trata es de mandar el mensaje de que las cosas sí pueden pasar en el Cauca”. En próximos días, la iniciativa continuara en Bogotá, donde se buscara consolidar acciones concretas para el desarrollo de la región.