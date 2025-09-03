Cierran fronteras de Manizales a los hinchas del Deportivo Pereira para el clásico cafetero

Pereira le gana el clásico al Once Caldas: así queda la tabla de posiciones en Liga Colombiana 2025 / Tomada de @corpereira

Manizales

Con el propósito de garantizar una fiesta del fútbol en paz en el partido entre Once Caldas y Deportivo Pereira este viernes en la capital caldense, desde la Alcaldía de Manizales y la Comisión Local para la Seguridad y Convivencia en el Fútbol, dieron a conocer las medidas de seguridad para el partido entre Once Caldas y Deportivo Pereira.

El encuentro se llevará a cabo este viernes 5 de septiembre a las 8:10 p. m. en el Estadio Palogrande en Manizales, por lo que Paula Andrea Sánchez, secretaria del Interior de la ciudad entregó las recomendaciones para los asistentes al partido de fútbol.

Medidas de seguridad

No se permitirá el ingreso de barras visitantes (hinchas del Deportivo Pereira).

La apertura de puertas será a las 6:00 p. m.

La Unidad Deportiva Palogrande cerrará al mediodía.

Se prohíbe el ingreso de pólvora, bombas de humo o estruendo, luces láser, alimentos, pitos, silbatos, rollos de papel, astas de banderas, paraguas, correas con hebillas y cualquier otro elemento que pueda poner en riesgo la seguridad de los asistentes.

La Alcaldía de Manizales y la Comisión Local para la Seguridad y Convivencia en el Fútbol hacen un llamado a la ciudadanía a acatar estas disposiciones y a disfrutar del fútbol con responsabilidad y respeto.

La colaboración de todos es fundamental para que el clásico entre Once Caldas y Deportivo Pereira sea una verdadera fiesta deportiva y un ejemplo de convivencia en la región.