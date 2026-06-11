Operativo policial permitió recuperación de cadena y teléfono en Cartagena

En el marco de los planes contra el hurto, uniformados de la Policía Nacional capturaron en flagrancia a un presunto delincuente en el norte de la ciudad.

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La Policía Nacional en Cartagena, a través de las patrullas de vigilancia y gracias a la oportuna información de la comunidad, logró la captura de un hombre conocido como “Caracas”, de 27 años, por el delito de hurto, mediante la modalidad de raponazo.

La captura se produjo en la avenida Daniel Lemaitre, a la altura del barrio Getsemaní. Minutos antes, al parecer, el sujeto había arrebatado una cadena de oro y un celular iPhone 17 Pro Max a un turista nacional en el sector del Muelle de los Pegasos.

Los elementos recuperados, avaluados en más de 20 millones de pesos, fueron devueltos a la víctima, quien agradeció la oportuna reacción de los uniformados.

En lo corrido del año se han capturado 3.140 personas por diferentes delitos, entre ellos, 500 por hurto.

“Nuestros uniformados mantienen una presencia permanente en las calles de Cartagena para prevenir el delito y reaccionar oportunamente frente a cualquier hecho que afecte la seguridad ciudadana. Invitamos a la comunidad a denunciar y suministrar información que permita identificar, capturar y judicializar a los responsables de estos actos delictivos”, aseguró el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque.

La Policía Nacional de Colombia, invita a los cartageneros a seguir cooperando bajo absoluta reserva con las autoridades para identificar a los delincuentes y las estructuras criminales que atentan contra la seguridad y convivencia de la ciudadanía, marcando a la línea 123.