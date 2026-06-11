Policía Nacional en Cartagena conmemoró 28 años del Gaula
Se exaltó la labor y el compromiso de uniformados y ciudadanos que contribuyen a la protección de la libertad y la seguridad
En el marco de la conmemoración de los 28 años de la Dirección Antisecuestro y Antiextorsión (DIASE), la Policía Metropolitana de Cartagena realizó una ceremonia especial para exaltar la labor de los hombres y mujeres que integran esta especialidad, así como de ciudadanos y representantes de diferentes sectores que, con su aporte y compromiso, contribuyen a la lucha contra el secuestro y la extorsión en la ciudad.
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Durante el evento se entregaron reconocimientos a uniformados destacados por su vocación de servicio, profesionalismo y resultados operativos en la prevención y lucha contra estos delitos que afectan la tranquilidad y la convivencia ciudadana.
De igual manera, se exaltó a personal civil, líderes comunitarios y aliados estratégicos que han trabajado de manera articulada con las autoridades, fortaleciendo las acciones encaminadas a proteger la libertad y el patrimonio económico de los ciudadanos.
La Policía Nacional destacó que, durante 28 años, el GAULA ha sido símbolo de valentía, compromiso y entrega, enfrentando con honor las amenazas del secuestro y la extorsión, garantizando la vida, la libertad y la esperanza de miles de familias colombianas.
En Cartagena, el trabajo permanente del GAULA ha permitido fortalecer las estrategias de prevención, atención y judicialización frente a estos delitos. Durante lo corrido del año, más de 45 personas han sido capturadas por su presunta participación en casos relacionados con secuestro y extorsión.
Asimismo, se han desarrollado campañas de sensibilización y prevención para evitar que más ciudadanos sean víctimas de estructuras criminales, puntualizó el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque.
Andrés Vizcaíno Villa
Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.