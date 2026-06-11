Policía Nacional en Cartagena conmemoró 28 años del Gaula

En el marco de la conmemoración de los 28 años de la Dirección Antisecuestro y Antiextorsión (DIASE), la Policía Metropolitana de Cartagena realizó una ceremonia especial para exaltar la labor de los hombres y mujeres que integran esta especialidad, así como de ciudadanos y representantes de diferentes sectores que, con su aporte y compromiso, contribuyen a la lucha contra el secuestro y la extorsión en la ciudad.

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Durante el evento se entregaron reconocimientos a uniformados destacados por su vocación de servicio, profesionalismo y resultados operativos en la prevención y lucha contra estos delitos que afectan la tranquilidad y la convivencia ciudadana.

De igual manera, se exaltó a personal civil, líderes comunitarios y aliados estratégicos que han trabajado de manera articulada con las autoridades, fortaleciendo las acciones encaminadas a proteger la libertad y el patrimonio económico de los ciudadanos.

La Policía Nacional destacó que, durante 28 años, el GAULA ha sido símbolo de valentía, compromiso y entrega, enfrentando con honor las amenazas del secuestro y la extorsión, garantizando la vida, la libertad y la esperanza de miles de familias colombianas.

En Cartagena, el trabajo permanente del GAULA ha permitido fortalecer las estrategias de prevención, atención y judicialización frente a estos delitos. Durante lo corrido del año, más de 45 personas han sido capturadas por su presunta participación en casos relacionados con secuestro y extorsión.

Asimismo, se han desarrollado campañas de sensibilización y prevención para evitar que más ciudadanos sean víctimas de estructuras criminales, puntualizó el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque.