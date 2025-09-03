Casi una tercera parte de los boyacenses vivió con menos de $ 400 mil en el 2024

A pesar de que un número significativo de personas en el departamento de Boyacá salieron de la pobreza, aún la reducción no avanza al mismo ritmo que en el país. Foto | Getty Images / Andrzej Rostek

Tunja

Recientemente el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane, publicó el Índice de Pobreza Monetaria del 2024. En el departamento de Boyacá, las cifras muestran una disminución pero en realidad este avance fue más lento que el comportamiento en el país.

En el análisis hecho por el profesor Jacinto Pineda para Caracol Radio, señaló que «en el departamento de Boyacá 394 mil personas vivieron con menos de $ 394.882 mensuales. La línea de pobreza en el 2024 fue del 30,9 %, es decir, 1,9 puntos porcentuales menos que en el 2023, cuando había sido 32,8. A nivel nacional la reducción fue mayor, con 2,8 puntos».

Este índice también reveló que en territorio boyacense 21 mil personas salieron de la condición de pobreza en el 2024, siendo una cifra pequeña frente a lo que pasó en Colombia.

Por otra parte, en la pobreza extrema las cifras sí muestran una mejoría mayor a la del país: «la línea de pobreza extrema durante el 2024 alcanzó el 11,5 % de los boyacenses. Cuando lo comparamos con el 2023, se redujo en 1,9 puntos porcentuales, mientras que a nivel nacional fue 0,9», detalló el profesor Pineda. Esa reducción significa que 23 mil personas dejaron la condición de pobreza extrema en el departamento de Boyacá.

A pesar de esa cifra positiva, hay un claroscuro, porque a pesar de tener esta disminución, ocupa posiciones intermedias en la medición de este índice. En pobreza monetaria, está en el puesto 10 y en pobreza monetaria extrema en el puesto 13 de los 23 departamentos que mide el Dane; es decir, no es referente en Colombia en cuanto a este índice.

¿Cuándo se es pobre en el departamento de Boyacá? El profesor Jacinto indicó: «cuando usted tiene un ingreso menor a $ 394.882. Se vive en extrema pobreza, cuando usted tiene un ingreso menor a $ 211.220».

El profesor también aclaró que no solo existe la pobreza medida por ingresos, sino también la llamada pobreza multidimensional, que tiene en cuenta aspectos como educación, salud, condiciones de la vivienda y acceso a servicios, y es en ese índice que el departamento de Boyacá lo mantiene como uno de los más bajos del país, lo que muestra que, aunque muchos hogares viven con poco dinero, en otros aspectos como educación y servicios básicos, presenta mejores resultados que varias regiones de Colombia.

Por último, aunque miles de personas salieron de la pobreza en el 2024, todavía hay 394 mil boyacenses con ingresos por debajo de un salario mínimo para cubrir sus necesidades, y 147 mil en situación extrema.