Elección magistrado Corte Constitucional: primeras reacciones tras votación de Camargo en el Senado

El día de hoy, 3 de septiembre, se realizó la plenaria del Senado de la República, donde luego de la votación donde participaron 103 senadores, resultó electo como nuevo magistrado de la Corte Constitucional, el exdefensor del pueblo, Carlos Camargo. Luego de esto las reacciones no se hicieron esperar.

Tras la elección de Carlos Camargo como nuevo magistrado de la Corte Constitucional, la congresista Martha Peralta señaló que fue una decisión lamentable, y que espera que “su voz no termine al servicio de los intereses económicos y políticos de siempre”.

Los partidos de oposición, Cambio Radical y Centro Democrático, celebraron la elección de Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional. Aseguran que “primó la responsabilidad sobre la ambición” y que “ganó la democracia y la República”.

Posteriormente, el ministro del Interior, Armando Benedetti, felicitó al nuevo magistrado de la Corte Constitucional, asegurando “confiamos en que será un fiel guardián de la Constitución”.

El ministro había dicho previo a la votación que con esta puja se definiría el futuro de la coalición de Gobierno en el Congreso.