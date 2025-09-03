Fútbol

América juega su primer partido sin Diego Raimondi: partido clave ante Bucaramanga en Copa Colombia

El cuadro vallecaucano se encuentra perdiendo la serie de octavos de final por 1-0.

América juega su primer partido sin Diego Raimondi: partido clave ante Bucaramanga en Copa Colombia / Colprensa

La Copa Colombia 2025 sigue su curso esta semana con los partidos de vuelta. El miércoles 3 de septiembre la jornada abre en el Pascual Guerrero a las 5:15 de la tarde con el duelo entre América de Cali y Atlético Bucaramanga, serie que se encuentra 1-0 en favor de los santandereanos.

Bucaramanga gana, pero se queda corto ante América en octavos de la Copa Colombia: repase el partido

Bucaramanga gana 1-0, pero se queda corto ante América en los octavos de final ida de la Copa Colombia / @AmericadeCali

El equipo vallecaucano, que pasa por un momento sumamente flojo, viene de anunciar la salida, por mutuo acuerdo, del entrenador Diego Raimondi por malos resultados. Frente a esto, la nómina será dirigida de manera interina por Alex Escobar, quien estará acompañado por Carlos Hernández y Harold Viáfara.

Se espera entonces que bajo esta nueva dirección, por lo menos hasta que la junta directiva escoja al nuevo entrenador, los escarlatas logren avanzar a los cuartos de final del campeonato.

¿Cómo va la serie entre América y Bucaramanga en Copa Colombia?

El duelo de ida se disputó en el Estadio Américo Montanini y terminó con victoria por la mínima diferencia (1-0) del Atlético Bucaramanga, gracias al solitario tanto de Luciano Pons a los 16 minutos de partido.

Teniendo en cuenta lo anterior, América debe ganar por al menos dos goles de diferencia en el Pascual Guerrero para avanzar de ronda, o imponerse al menos por un tanto y forzar con ello la tanda de penales.

Resultados de los octavos de final vuelta en Copa Colombia 2025

Hasta el momento, se han definido tan solo dos de los ocho clasificados a los cuartos de final de la Copa Colombia. Ellos son:

  • Deportivo Pereira: eliminó al Real Cundinamarca en la tanda de penales, tras empatar 5-5 en el global.
  • Junior de Barranquilla: eliminó al Atlético FC en la tanda de penales, luego de empatar 2-2 en el acumulado.

Las series que restan por definirse son las siguientes:

  • América (0) vs. (1) Bucaramanga / 3 de septiembre
  • Medellín (0) vs. (0) Fortaleza / 3 de septiembre
  • Quindío (0) vs. (4) Nacional / 4 de septiembre
  • Santa Fe (1) vs. (1) Alianza / 9 de septiembre
  • Once Caldas (2) vs. (1) Pasto / 2 de octubre

En cuanto a Millonarios y Envigado, el partido de ida recién va a disputarse en el Polideportivo Sur (miércoles 3 de septiembre).

