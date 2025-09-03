América juega su primer partido sin Diego Raimondi: partido clave ante Bucaramanga en Copa Colombia / Colprensa

La Copa Colombia 2025 sigue su curso esta semana con los partidos de vuelta. El miércoles 3 de septiembre la jornada abre en el Pascual Guerrero a las 5:15 de la tarde con el duelo entre América de Cali y Atlético Bucaramanga, serie que se encuentra 1-0 en favor de los santandereanos.

Bucaramanga gana 1-0, pero se queda corto ante América en los octavos de final ida de la Copa Colombia / @AmericadeCali Ampliar

El equipo vallecaucano, que pasa por un momento sumamente flojo, viene de anunciar la salida, por mutuo acuerdo, del entrenador Diego Raimondi por malos resultados. Frente a esto, la nómina será dirigida de manera interina por Alex Escobar, quien estará acompañado por Carlos Hernández y Harold Viáfara.

Se espera entonces que bajo esta nueva dirección, por lo menos hasta que la junta directiva escoja al nuevo entrenador, los escarlatas logren avanzar a los cuartos de final del campeonato.

¿Cómo va la serie entre América y Bucaramanga en Copa Colombia?

El duelo de ida se disputó en el Estadio Américo Montanini y terminó con victoria por la mínima diferencia (1-0) del Atlético Bucaramanga, gracias al solitario tanto de Luciano Pons a los 16 minutos de partido.

Teniendo en cuenta lo anterior, América debe ganar por al menos dos goles de diferencia en el Pascual Guerrero para avanzar de ronda, o imponerse al menos por un tanto y forzar con ello la tanda de penales.

📋 Primer objetivo de la semana: remontar la serie en casa. 👹 pic.twitter.com/SfIcrKHAoa — América de Cali (@AmericadeCali) September 2, 2025

Resultados de los octavos de final vuelta en Copa Colombia 2025

Hasta el momento, se han definido tan solo dos de los ocho clasificados a los cuartos de final de la Copa Colombia. Ellos son:

Deportivo Pereira: eliminó al Real Cundinamarca en la tanda de penales, tras empatar 5-5 en el global.

eliminó al Real Cundinamarca en la tanda de penales, tras empatar 5-5 en el global. Junior de Barranquilla: eliminó al Atlético FC en la tanda de penales, luego de empatar 2-2 en el acumulado.

¡𝐀 𝐜𝐮𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐫𝐭𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥! 🟡🔴



El ‘Grande Matecaña’ selló su paso a la Fase III de la #CopaBetPlayDIMAYOR 2025 tras la serie desde el punto penal🚀



¡𝐅𝐞𝐥𝐢𝐜𝐢𝐭𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 @DeporPereiraFC ! #LoDamosTodo pic.twitter.com/6Llq6Ttfds — DIMAYOR (@Dimayor) September 3, 2025

Las series que restan por definirse son las siguientes:

América (0) vs. (1) Bucaramanga / 3 de septiembre

Medellín (0) vs. (0) Fortaleza / 3 de septiembre

Quindío (0) vs. (4) Nacional / 4 de septiembre

Santa Fe (1) vs. (1) Alianza / 9 de septiembre

Once Caldas (2) vs. (1) Pasto / 2 de octubre

En cuanto a Millonarios y Envigado, el partido de ida recién va a disputarse en el Polideportivo Sur (miércoles 3 de septiembre).