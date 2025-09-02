Se agudiza la crisis de la salud en el Quindío, decretan alerta roja hospitalaria

Armenia

Y es que la falta de pago de las deudas de EPS a clínicas y hospitales ha desbordado la capacidad de atención generando suspensión de servicios a usuarios e incluso apuntando a una alerta roja hospitalaria.

La gobernadora encargada del departamento, Amanda Tangarife evidenció la complejidad de la situación debido a que no solo es un tema local sino nacional lo que agrava el panorama.

Informó que asistió a la junta directiva del hospital San Juan de Dios de Armenia para revisar la situación financiera y advirtió que la Nueva EPS está bajando los giros a las entidades hospitalarias poniéndolos en serios aprietos.

“Efectivamente, yo asisto a la junta directiva del San Juan de Dios. La semana pasada estuvimos revisando la situación financiera. Es una situación como tú lo decías en el nivel nacional. La nueva EPS que es la entidad del Estado está, digamos, bajando los giros a las entidades y esto tiene enserios aprietos a todas las entidades hospitalarias del departamento del Quindío", advirtió.

Fue clara que desde la secretaría de salud departamental lideran unas mesas de trabajo con el ministerio de salud para lograr la cobertura total de los usuarios.

“En cuanto a la alerta roja no solo el quindío, todo el país por esta situación que viene generando la famosa reforma a la salud que no se ha dado, el trabajo que viene haciendo la nueva EPS con las entidades. La verdad es que la situación nacional es muy fuerte y pues el quindío no está ajeno a esa situación", sostuvo.

Alerta roja hospitalaria

Como ya lo había anticipado el secretario de salud del departamento, Carlos Alberto Gómez Chacón fue decretada la alerta roja hospitalaria que se extenderá hasta el próximo 8 de septiembre.

Es importante mencionar que la alerta roja fue decretada mediante la resolución 05935 del 29 de agosto de la Gobernación del Quindío, donde se realiza la recomendación a las IPS para que suspendan la reprogramación o suspensión de procedimientos médicos y quirúrgicos electivos que no comprometan la vida o salud del paciente.

Pese a una nueva mesa realizada en la mañana del lunes 1 de septiembre con la vicepresidencia de Salud de la Nueva EPS, aún no ha sido posible conciliar la transferencia de recursos considerables a la cartera, que tiene esta entidad, especialmente con el hospital universitario San Juan de Dios y las clínicas San Rafael y La Sagrada Familia.

Nueva EPS

En el marco del encuentro encabezado por el Ministro de Salud el Superintendente Nacional de Salud: con autoridades locales de más de 500 municipios del país, se dio la puesta en marcha de la primera fase del Plan de Estabilización de Giros a la Red Pública, en la cual Nueva EPS anunció un incremento en el porcentaje de las postulaciones realizadas a 527 ESE del país y que busca un ingreso constante, mes a mes, para estas E.S.E de 1er nivel.

Actualmente la Nueva EPS cuenta con más de 11 millones 600 mil afiliados, a través de 3.754 contratos con IPS, de los cuales1.949 (51.9%) son de la red pública.

Lea también: ¿Qué dejó encuentro entre agente interventora de Nueva EPS y autoridades de salud del Quindío?

La EPS anunció que el proceso de estabilización se desarrollará en tres fases y contará con el acompañamiento de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) y la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud):

Fase I (septiembre): 527 ESE en municipios de categorías 4, 5 y 6 Nivel 1. Adicionalmente 241 ESE en municipios de categorías 4,5 y 6 nivel 1 y 2 de atención.

Fase II (octubre): 37 ESE en municipios de categorías 2 y 3.

Fase III (noviembre): 43 ESE en municipios de categoría 1 y especial.