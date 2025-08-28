¿Qué dejó encuentro entre agente interventora de Nueva EPS y autoridades de salud del Quindío?

Armenia

En las últimas horas se llevó a cabo una reunión entre la nueva agente interventora de la Nueva EPS, Gloria Libia Polania, las autoridades de salud y directivos de los centros asistenciales para analizar la crítica situación por la que atraviesa el departamento en materia de suspensión de servicios por falta de pagos.

El secretario de Salud del Quindío, Carlos Alberto Gómez manifestó que lograron el acercamiento con el fin de lograr acuerdos que permitan solventar la problemática.

“El compromiso para Clínica de la Sagrada Familia eran 16.000 millones de pesos el 8 de agosto y 22.000 millones en la tercer semana. Digamos aquí hay una situación de desacuerdos en cifras. Ya pues la idea es que tanto Nueva EPS como Clínica Sagrada Familia se pueden reunir el día viernes en la ciudad de Bogotá determinar cuáles fueron los alcances”, señaló.

Indicó que debido al cierre de servicios por parte de la clínica La Sagrada Familia, San Rafael y la restricción en el Hospital San Juan de Dios de Armenia lograron establecer una nueva reunión en Bogotá para llegar a acuerdos de pago puesto que se genera una diferencia en cifras entre la EPS y las instituciones prestadoras de salud.

“Esta información fue enviada a la vicepresidencia de salud del día de hoy. Esperamos que en el transcurso del día podamos tener una solución y podamos tener un giro adicional al Hospital San Juan de Dios, ojalá este fin de semana“, destacó.

Explicó que en cuanto a la Sagrada Familia este viernes 29 de agosto llegarían cinco mil millones de pesos que se agregarían a los 16 mil millones que ya habían sido girados el pasado 8 de agosto.

Resaltó que con el hospital San Juan de Dios de Armenia también se registraron desacuerdos en las cifras con la Nueva EPS por lo que el centro asistencial actualizó las cuentas.

“Se ha escalado a la Superintendencia Nacional de Salud en el sentido de que pues digamos esta es una red muy pequeña, son los mayores prestadores de servicios nueva EPS, los que más ya aseguramiento tienen el departamento, en el eje cafetero, para nosotros es importante esta situación", advirtió.

Asimismo, mencionó que allí mismo evaluaron la posibilidad de entrar a un proceso de negociación con Avidanti que aún no ha entrado en funcionamiento, pero el objetivo es ampliar la oferta de servicios que se puedan prestar en el departamento.

Insistió en la necesidad que tiene la Nueva EPS de que sus usuarios sean atendidos en cuanto a la oportunidad de los tratamientos, en las citas especializadas e imágenes diagnósticas que son fundamentales para el sostenimiento de la vida por lo que es una prioridad que debe tenerse en cuenta respecto a los usuarios.