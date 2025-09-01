Gobierno ya radicó Reforma Tributaria: ¿Hay ambiente para su aprobación en el Congreso?

Discusión de la Reforma Tributaria en la Plenaria de la Cámara de Representantes en el Congreso de la República/ Imagen de referencia/ (Colprensa-Mariano Vimos)

Colombia

En la mañana de este lunes 1 de septiembre el Gobierno Nacional radicó ante el Congreso de la República una nueva Reforma Tributaria por 26.3 billones de pesos.

A propósito, desde el legislativo insisten que no hay ambiente para su aprobación. Según dijo el senador del Centro Democrático y presidente de la Comisión Cuarta del Senado, Enrique Cabrales, desde el Gobierno solo han escuchado “excusas y cifras indefinidas”.

“Detrás de la estrategia tributaria y presupuestal hay un único objetivo, recaudar 26.3 billones para sostener el derroche y la corrupción del Gobierno Petro, como lo han hecho con los recursos públicos en estos tres años, no más despilfarro, no más improvisación. Este presupuesto no prioriza lo social ni lo productivo, por el contrario, engorda la burocracia y profundiza los desequilibrios fiscales”, añadió.

Entre tanto la representante de la Alianza Verde, Katherine Miranda, advirtió que el Gobierno no ha demostrado ninguna voluntad de recortar gastos. Aseguró que no acompañará el proyecto.

“Quiero ser clara con los colombianos, no existe un ambiente favorable para aprobarla. El déficit fiscal del país, según el Comité Autónomo y la Regla Fiscal, ya ascienda a los 44 billones de pesos con el presupuesto que acaba de presentar el Gobierno. Pero a diferencia, este Gobierno no ha demostrado ninguna voluntad real de recortar gastos innecesarios ni de frenar la excesiva burocracia que crece cada año”.

Bancada de Gobierno respalda Reforma Tributaria

Pese a esto, la senadora del Pacto Histórico, Aida Avella, afirmó que la Reforma Tributaria es necesaria para el país.

“Es que si no hay ley de financiamiento no podemos asegurar todo lo que están pidiendo en cada una de las comunidades, de los departamentos, que piden seguridad, que piden más policía, que piden más ejército. Si esa plata no llega es imposible cubrir semejantes condiciones”.

Este proyecto empezará su trámite en las comisiones económicas del Congreso y en caso de aprobarse allí, pasará a discutirse en las plenarias de Cámara y Senado. Hay que señalar que dependerá del Gobierno Nacional si se radica o no mensaje de urgencia a la Reforma.