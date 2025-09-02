Patrullera de la Policía resultó gravemente herida en el norte del Cauca / Mario Caicedo ( EFE )

El accionar de pandillas en el municipio de Puerto Tejada, Cauca, vuelve a generar graves afectaciones contra miembros de la Fuerza Pública. En esta ocasión, una patrullera de la Policía Nacional resultó gravemente herida tras recibir un impacto por arma de fuego.

El hecho ocurrió en el barrio El Triunfo Ricardo Holguín, cuando una patrulla atendía un caso de alteración del orden público generado por pandillas juveniles. De manera preliminar se indicó que en medio del procedimiento se produjo un intercambio de disparos, en el que la patrullera Karol Ruíz recibió un impacto en el rostro.

La uniformada fue trasladada a la ciudad de Cali, donde permanece bajo atención médica y con pronóstico reservado.

La alcaldesa de Puerto Tejada, Luz Adiela Salazar, rechazó el acto violento y expresó su solidaridad con la familia y los compañeros de la uniformada. Asimismo, confirmó que fue convocado un consejo extraordinario de seguridad en el municipio para establecer medidas.

“Estamos pendientes de la reacción de las autoridades para dar con la captura de quienes causaron esta afectación a la patrullera Karol”, manifestó la mandataria.

Este hecho se suma al asesinato del patrullero Óscar Eduardo Ulabarry, ocurrido recientemente en el municipio de Guachené, también en el norte del departamento.

