Capturan en Popayán a señalados sicarios de las disidencias investigados por asesinato de policías

El Departamento de Policía Cauca reportó la captura en Popayán de alias ‘Kevin’, alias ‘Winder’ y alias ‘El Flaco’.

Estos hombres, señalados sicarios contratados por el frente Jaime Martínez de las disidencias de ‘Iván Mordisco’, son investigados por el asesinato de los uniformados: intendente Willi Walberto Carabalí, Comandante de la subestación de San Joaquín del municipio de El Tambo y el patrullero Fabián Andrés Robayo.

Pero también del homicidio de los patrulleros: Jordan Isaac Rosado y Sergio Andrés Trujillo Garrido, hecho registrado en la población de Morales.

El coronel Giovani Torres afirmó que “a través de las investigaciones tenemos serios indicios que ya estamos adelantando con la Fiscalía General de la Nación, de la participación de estos de estos individuos en el homicidio de nuestros policías. Ya tenemos una investigación certera frente al tema, estamos tras la pista de otros delincuentes que no solamente se encuentran aquí en el Cauca sino en otras latitudes”.

A los tres capturados, los uniformados les encontraron explosivos, munición y dinero en efectivo.

El oficial puntualizó manifestando que “podríamos hablar de que de pronto estaban preparando otro plan pistola para la ciudad de Popayán pero pues realmente fue mitigado”.

El director de la Policía, mayor general Carlos Triana agregó que “estos delincuentes, que deberán responder por el delito de porte de armas y explosivos, recibían órdenes de alias ‘Pastuso’, cabecilla de comisión de este frente, para realizar actividades de observación criminal y materializar homicidios selectivos”.