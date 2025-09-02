Padre de cadete sogamoseño fallecido en el buque Gloria exige claridad sobre el accidente

Familia de Julián Condia, cadete sogamoseño fallecido en el buque Gloria, pide claridad sobre las circunstancias del accidente

Sogamoso

Sogamoso se encuentra de luto tras la trágica muerte del joven Julián Condia, cadete de la Armada Nacional, quien perdió la vida el pasado fin de semana al caer desde el mástil del buque escuela Gloria al río Magdalena, en jurisdicción de Barranquilla. El cuerpo del joven fue hallado 24 horas después de su desaparición en medio de los ejercicios de formación naval.

El hecho ha generado conmoción y múltiples interrogantes. Su padre, Luis Fernando Condia, en entrevista con Caracol Radio, pidió que se esclarezcan las circunstancias en las que ocurrió el accidente y cuestionó la falta de medidas de seguridad a bordo de la embarcación.

“Nos dijeron que Julián estaba en un alistamiento en la parte superior, que sintió un mareo y cayó. Al caer se enredó con un brazo en una de las cadenas y terminó en el río. Todo ha sido muy confuso y como padres nos duele mucho su partida”, relató.

El padre del cadete criticó que la Armada no contara con protocolos de seguridad adecuados para este tipo de maniobras.

“Si los cadetes tienen que subir hasta esa altura, deberían tener una línea de vida, un arnés. Así, si alguien se cae, al menos podrían rescatarlo rápido. Pero no lo tenía. Tampoco había una lancha esperando abajo para auxiliarlo”, señaló.

Aunque la institución naval trasladó a los padres hasta Barranquilla para acompañar el proceso, la familia asegura que no les permitieron ver el cuerpo en un primer momento y que, hasta ahora, varios días después, siguen sin recibir el informe oficial del accidente ni los resultados de Medicina Legal.

“Estamos esperando que nos entreguen oficialmente el cuerpo. Yo he exigido el informe del accidente y los resultados de la necropsia, pero hasta ahora no nos han dado nada. Solo nos piden esperar, y eso nos deja con más dudas”, expresó don Luis Fernando.

Un joven con sueños en la Armada

Julián Condia, de 19 años, había culminado sus estudios en el Colegio Integrado de Sogamoso. Desde muy joven mostró interés por la vida militar y recientemente había ingresado a la Armada con la ilusión de convertirse en suboficial.

“Era un muchacho muy aplicado, con mucho futuro. Tenía la ilusión de superarse en la Armada. Lo que más duele es que muera un joven con tantos sueños en estas circunstancias”, lamentó su padre, quien recordó que Julián era muy cercano a su familia y siempre buscaba ayudarlos.

El joven deja una hermana mayor, estudiante de Derecho, y varios hermanos que hoy enfrentan con dolor su partida.

“La más afectada es su hermana Chary, porque eran muy unidos. Para toda la familia ha sido un golpe muy duro”, agregó.

Funeral en Sogamoso

La Armada Nacional informó que rendirá los honores militares correspondientes en el funeral del cadete. El cuerpo será velado en la funeraria Luz y Paz de Sogamoso, luego se oficiará una eucaristía en la iglesia del parque de la Villa y posteriormente se realizarán las honras fúnebres en el cementerio Jardines de la Esperanza.

La fecha exacta de las exequias dependerá de la entrega oficial del cuerpo, que hasta este martes seguía pendiente por trámites administrativos y legales.